Marrakech dans le classement des 50 meilleures villes du monde en 2026 établi par «Time Out»

Marrakech, ancienne cité impériale de l'ouest du Maroc, et un centre économique et touristique majeur abritant des mosquées, des palais et des jardins. La médina est une cité médiévale fortifiée datant de l'empire berbère, avec des allées entremêlées tel un labyrinthe. Cependant plusieurs quartiers modernes affichent aujourd'hui un art de vivre très branché que se dispute la jet set mondiale.

Qu’est-ce qui fait le succès d’une ville auprès de ses habitants? C’est la question centrale au cœur du classement annuel des meilleures villes du monde établi par le magazine Time Out. Pour y répondre, la publication a sondé des dizaines de milliers de personnes à travers le monde, invitées à parler de la ville où elles résident en répondant à une série de critères déterminant la qualité de la vie urbaine. Des galeries d’art, aux bars, en passant par les parcs de quartiers, la gastronomie, la vie nocturne, les boutiques... autant de manières de juger de la valeur d’une ville. Toutefois, le ressenti au quotidien des citadins est également pris en compte. Ainsi, sont-ils aussi interrogés sur le bonheur, le coût et la qualité de vie, les relations amoureuses, le sentiment d’appartenance à une communauté…

Suivant ces critères, cinquante villes parmi cent cinquante au total ont été sélectionnées dans ce classement dominé par Melbourne, Shanghai et Édimbourg. Parmi ces villes qui comptent, Marrakech s’impose à la 24ème place.

Ce qui fait sa grandeur selon la publication? Tout d’abord son histoire millénaire, mais aussi le fait que Marrakech s’impose comme «un lieu où les cultures se rencontrent naturellement», où «l’inspiration jaillit de chaque ruelle de la médina». À titre d’exemple, on cite le défilé nocturne du créateur Amine Bendrouich organisé dans l’une de ces ruelles il y a quelques semaines, en marge de la tenue de la foire d’art contemporain 1-54 à la Mamounia. Des évènements qui attestent de l’énergie et de la «créativité bouillonnante de la ville», à l’instar des expositions organisées au MACAAL, à la Fondation d’art Montresso, au Comptoir des Mines, dans les ateliers ruraux comme celui d’AL Maqam, dans les espaces artistiques du centre-ville comme L’Blassa…

La culture est partout à Marrakech et s’invite aussi dans les garden-parties organisées dans des demeures de la palmeraie comme Jnane Rumi, dans les salons d’art qui se tiennent dans des riads historiques comme IZZA, et lors de sessions de musique traditionnelle gnaoua au Jajjah, dans le quartier du design en pleine effervescence de Sidi Ghanem, énumère le magazine. «Ici, la culture n’est pas confinée à un musée, elle est la réalité vécue d’une ville d’un million d’âmes créatives qui seront heureuses de faire du brainstorming dans le bus, dans le souk ou autour de la table partagée hebdomadaire de la cuisine du chef, Um Mami».

On conseille ainsi de visiter Marrakech dès maintenant, dans la foulée de la tenue de la Coupe d’Afrique des nations 2025, et de marcher dans les pas de Madonna qui a choisi la ville ocre et ses environs pour y passer les fêtes de fin d’année. Enfin, autre bonne raison d’y aller, les restaurants de la ville dont certains figurent parmi les 50 meilleurs de la région MENA selon de récents classements internationaux.

Enfin, Time Out conclut sa présentation élogieuse de Marrakech, «une ville où l’on se sent tout de suite comme chez soi», par des chiffres pour le moins parlants: «82% des habitants disent ressentir un fort sentiment d’appartenance à une communauté, tandis que 74% estiment que les Marrakchis semblent positifs».