Bab Sebta: saisie de 12 kg de cocaïne

La Brigade régionale de la police judiciaire de Tétouan a ouvert, sous la supervision du parquet compétent, une enquête judiciaire ce mardi 2 décembre afin de déterminer les circonstances et les motivations liées à la tentative de trafic d’une importante quantité de cocaïne au niveau du poste frontalier de Bab Sebta.

Les opérations de contrôle conjoint menées par la Sûreté nationale et les services des Douanes ont permis d’intercepter une voiture immatriculée à l’étranger, conduite par un ressortissant marocain. La fouille minutieuse du véhicule a conduit à la découverte de 12 kilogrammes de cocaïne destinés à être introduits sur le territoire national.

Le suspect, âgé de 30 ans, a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire visant à identifier toutes les ramifications potentielles de cette affaire, ainsi qu’à déterminer ses liens éventuels avec des réseaux internationaux de trafic de drogues et de substances psychotropes, en plus d’interpeller tous les autres complices impliqués.