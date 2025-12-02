Société

Bab Sebta: saisie de 12 kg de cocaïne

Poste de contrôle douanier

Le poste de contrôle douanier de Bab Sebta. . DR

Les services de la Sûreté nationale et des Douanes ont déjoué, ce mardi 2 décembre, une tentative de trafic de 12 kilogrammes de cocaïne durant un contrôle de routine au poste frontalier de Bab Sebta, conduisant à l’arrestation d’un suspect et à l’ouverture d’une enquête pour identifier les éventuelles ramifications du réseau.

Par La Rédaction
Le 02/12/2025 à 19h59

La Brigade régionale de la police judiciaire de Tétouan a ouvert, sous la supervision du parquet compétent, une enquête judiciaire ce mardi 2 décembre afin de déterminer les circonstances et les motivations liées à la tentative de trafic d’une importante quantité de cocaïne au niveau du poste frontalier de Bab Sebta.

Les opérations de contrôle conjoint menées par la Sûreté nationale et les services des Douanes ont permis d’intercepter une voiture immatriculée à l’étranger, conduite par un ressortissant marocain. La fouille minutieuse du véhicule a conduit à la découverte de 12 kilogrammes de cocaïne destinés à être introduits sur le territoire national.

Lire aussi : Tanger: arrestation d’un multirécidiviste en possession de plus de deux kilos de cocaïne

Le suspect, âgé de 30 ans, a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire visant à identifier toutes les ramifications potentielles de cette affaire, ainsi qu’à déterminer ses liens éventuels avec des réseaux internationaux de trafic de drogues et de substances psychotropes, en plus d’interpeller tous les autres complices impliqués.

Par La Rédaction
Le 02/12/2025 à 19h59
#Bab Sebta#Cocaïne#Douane#DGSN#Tétouan#Frontières#Espagne

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Tanger: arrestation d’un multirécidiviste en possession de plus de deux kilos de cocaïne

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

El Guerguerat: une tentative de trafic international de drogues avortée, 53,6 kg de cocaïne saisie

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Saisie de plus de 52 kg de cocaïne au port Tanger Med: un réseau criminel international dans le viseur

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Lutte anti-drogue: 3 tonnes de cocaïne interceptées, le Maroc au cœur d’une opération internationale majeure

Articles les plus lus

1
Les confidences de Tahar Ben Jelloun après ses retrouvailles avec Boualem Sansal et Kamel Daoud
2
Blocage du recouvrement des taxes locales: ce que la réforme change pour les fonctionnaires des Finances
3
Tebboune ose tout… et c’est même à cela que l’on reconnaît les présidents faillis
4
L’Algérie, une fabrication coloniale: ce que révèlent les archives militaires françaises
5
Comment la politique intérieure influence-t-elle la politique étrangère?
6
Comment un espace vert protégé à Aïn Sebaâ s’est retrouvé aux mains d’une société immobilière? La Commune de Casablanca brise le silence
7
L’ONDA met en service «Aérobus», une navette qui relie Casablanca à l’aéroport Mohammed V pour 50 DH
8
Alger détourne une conférence africaine pour relancer son narratif perdu sur le Sahara
Revues de presse

Voir plus