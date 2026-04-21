Société

Saisie de plus de 33 kg de cocaïne au port de Tanger Med

La cargaison de cocaïne saisie au port de Tanger Med.

Plus de 33 kilogrammes de cocaïne ont été saisis au port de Tanger Med. Une enquête a été ouverte afin d’identifier les réseaux impliqués dans ce trafic de drogue.

Par La Rédaction
Le 21/04/2026 à 20h55

La police judiciaire de Tanger a lancé une enquête, sous la supervision du parquet compétent, dans l’après-midi du mardi 21 avril. L’objectif est de faire la lumière sur une tentative de trafic international de drogue portant sur une cargaison de 33,4 kg de cocaïne transitant par le port de Tanger Med.

La drogue a été retrouvée dans un conteneur métallique arrivé d’Équateur et destiné à un port italien. Lors d’une inspection effectuée par les services de la Sûreté nationale, notamment au niveau du système de réfrigération du conteneur, 30 plaques de cocaïne ont été découvertes.

Lire aussi : Révélations: ce que deviennent les quantités de plus en plus impressionnantes de drogues saisies

La préfecture de police de Tanger poursuit les investigations, toujours sous la direction du parquet. L’enquête vise à établir les circonstances exactes de l’affaire, à en comprendre les détails et à identifier d’éventuelles connexions avec des réseaux criminels opérant à l’international.

Par La Rédaction
Le 21/04/2026 à 20h55
#Cocaïne#tanger Med#Enquête

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