Saisie de plus de 33 kg de cocaïne au port de Tanger Med

La police judiciaire de Tanger a lancé une enquête, sous la supervision du parquet compétent, dans l’après-midi du mardi 21 avril. L’objectif est de faire la lumière sur une tentative de trafic international de drogue portant sur une cargaison de 33,4 kg de cocaïne transitant par le port de Tanger Med.

La drogue a été retrouvée dans un conteneur métallique arrivé d’Équateur et destiné à un port italien. Lors d’une inspection effectuée par les services de la Sûreté nationale, notamment au niveau du système de réfrigération du conteneur, 30 plaques de cocaïne ont été découvertes.

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La préfecture de police de Tanger poursuit les investigations, toujours sous la direction du parquet. L’enquête vise à établir les circonstances exactes de l’affaire, à en comprendre les détails et à identifier d’éventuelles connexions avec des réseaux criminels opérant à l’international.