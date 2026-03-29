Trafic de drogue: un tunnel découvert entre l’enclave occupée de Sebta et le Maroc

À l'intérieur d'un tunnel découvert entre le Maroc et l'enclave espagnole de Sebta, une image utilisée par la télévision algérienne pour évoquer l'existence d'un prétendu tunnel entre le Maroc et l'Algérie.

Alors que s’ouvre le procès des suspects impliqués dans le tunnel de cannabis découvert il y a un an, l’enquête, qui s’est poursuivie, révèle de nouvelles pistes d’investigations. La police espagnole a récemment trouvé un autre passage souterrain dissimulé dans un dépôt de la zone industrielle de Tarajal, à Sebta.

Selon des sources proches de l’enquête, douze personnes ont déjà été interpellées, parmi lesquelles des hommes d’affaires connus pour leurs antécédents dans le trafic de stupéfiants, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 30 mars. Certains d’entre eux sont identifiés dans les villes de Fnideq et Tétouan, ce qui laisse entrevoir l’implication de réseaux disposant de ramifications financières et commerciales à l’intérieur du Maroc.

Cette dimension transfrontalière explique l’intensification de la coordination sécuritaire entre les autorités espagnoles et marocaines, engagées dans la traque d’autres suspects qui pourraient être liés à cette organisation. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si le dépôt découvert constitue un maillon d’un réseau clandestin structuré, actif dans l’acheminement de drogue du Maroc vers l’Espagne, puis vers la France.

La découverte de ce tunnel intervient à la suite d’une vaste opération sécuritaire menée la semaine dernière contre un réseau de Sebta, dont les ramifications s’étendent à l’Andalousie et à la Galice. Selon la police espagnole, cette intervention a permis de démanteler des infrastructures complexes utilisées pour le trafic le long des frontières sud.

Le dépôt en question se situe dans une zone particulièrement sensible, sa partie arrière étant directement orientée vers la clôture séparant l’enclave de Sebta du territoire marocain. Des sources concordantes indiquent que le tunnel s’étendrait jusqu’à proximité du territoire marocain, bien que son point de sortie exact n’ait pas encore été formellement identifié par les autorités espagnoles. Les premières analyses laissent penser que cette infrastructure souterraine s’apparente à un large conduit enterré, comparable à un gazoduc, renforçant l’hypothèse d’un dispositif conçu pour faciliter le transport discret de marchandises à travers la bande frontalière.

Si son utilisation dans le trafic de stupéfiants venait à être confirmée, les implications seraient particulièrement graves, d’autant plus que la zone supposée de sortie se trouve sous surveillance étroite des autorités des deux pays, indique Al Ahdath Al Maghribia. L’opération sécuritaire a mobilisé près de 250 agents à travers plusieurs sites en Andalousie, en Galice et à Sebta. Elle a conduit à quinze arrestations, ainsi qu’à vingt-neuf perquisitions, permettant la saisie de 1,5 million d’euros et de 66 appareils de communication.