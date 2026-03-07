Société

Bab Sebta: mise en échec d’une tentative de trafic de près de 70 kg de chira

Une partie de la drogue saisie, le 7 mars 2026 à Bab Sebta. (DR)

Les éléments de la douane et de la police opérant au point de passage de Bab Sebta ont mis en échec, ce samedi 7 mars vers 8h15, une tentative de trafic de 69,8 kilogrammes de chira transportés à bord d’un véhicule, indique une source douanière.

Par Said Kadry
Le 07/03/2026 à 11h27

Lors d’une opération de contrôle conjointe, les agents de la douane, en coordination avec la police, ont procédé à la saisie de cette importante quantité de drogue, soigneusement dissimulée dans plusieurs compartiments aménagés du véhicule. La marchandise illicite était dissimulée dans le toit, les parois latérales arrière ainsi que dans une cachette en bois spécialement aménagée sous le véhicule.

La drogue était transportée à bord d’une voiture de marque Fiat Doblo, immatriculée au Maroc et conduite par un citoyen marocain qui s’apprêtait à quitter le territoire national, précise la même source.

Le véhicule et la marchandise ont été saisis par les services de la douane, tandis que le mis en cause a été remis aux services de la police au poste frontalier de Bab Sebta pour les besoins de l’enquête, menée sous la supervision du parquet compétent.

