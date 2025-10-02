Safi: saisie de 4,7 tonnes de chira lors d’une opération conjointe

Des ballots de chira issus d’une saisie de 4,7 tonnes réalisée par la DGSN en coordination avec la DGST.

Les services de la police judiciaire relevant de la sûreté régionale de Safi, en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont réussi, dans la matinée du jeudi 2 octobre, à mettre en échec une tentative de trafic de drogue.

L’opération a été conduite dans la zone rurale d’Ayir, située à environ 60 kilomètres de Safi. Sur place, les forces de l’ordre ont intercepté une voiture utilitaire immatriculée à l’étranger, abandonnée par son conducteur en fuite. À l’intérieur, les enquêteurs ont découvert plusieurs ballots de résine de cannabis, pour un poids total de quatre tonnes et 725 kilogrammes.

Lire aussi : Plus de 11 tonnes de haschich saisies grâce à la coopération entre la DGSN et la Police nationale espagnole

Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et d’identifier toutes les personnes impliquées dans ce réseau criminel.

Cette saisie s’inscrit dans le cadre des opérations menées conjointement par la DGSN et la DGST pour lutter contre le trafic international de stupéfiants et de substances psychotropes.