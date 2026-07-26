Législatives: après l’adhésion de Fouzi Lekjaa au PAM, des questionnements fusent

Samedi 25 juillet, deux personnalités de poids ont signé les documents de leur adhésion officielle au PAM: Fouzi Lekjaa, ministre délégué au Budget et président de la FRMF, et Yenja El Khattat, président du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab. Les deux hommes, dont le premier provient du Rassemblement national des indépendants (RNI) et le second du Parti de l’Istiqlal (PI), ont automatiquement intégré, à la faveur de leurs hautes fonctions, le Bureau politique du PAM, en application des statuts de celui-ci.

Ces adhésions ont eu lieu à l’occasion de la 32e session du Conseil national du parti et ont été saluées par Fatima Ezzahra Mansouri comme un appoint d’exception. Selon Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 26 juillet, la ministre de l’Urbanisme et membre de la présidence collégiale du PAM a déclaré que ce parti, né il y a tout juste 18 ans, suit une dynamique ascendante qui lui a permis de devenir le deuxième plus grand parti du Royaume depuis les législatives de 2021, laissant entendre par là que le PAM serait aujourd’hui favori pour diriger le «gouvernement du Mondial», grâce à l’arrivée dans ses rangs du patron de la FRMF et d’élus de la deuxième plus grande ville du Sahara marocain, Dakhla. Al Ahdath Al Maghribia se demande donc «pourquoi le président de la FRMF, tout auréolé de succès successifs, a-t-choisi de rejoindre un parti qui occupe le second rang dans l’actuelle majorité gouvernementale?». En effet, au sortir de la réunion qui a abrité la 32e session du Conseil national du PAM, plusieurs hypothèses ont été avancées par certains membres du parti, pour répondre à cette question.

Ainsi, de l’avis de certains, Fouzi Lekjaa serait venu au PAM occuper une position de premier plan aux législatives de septembre prochain, ce qui fait de Lekjaa l’un des hommes politiques les plus populaires à l’heure actuelle, un potentiel futur chef du gouvernement. Même si Lekjaa n’est ni secrétaire général du PAM, ni membre de sa présidence collégiale, au regard des termes de la Constitution, son choix en tant que chef de gouvernement, en cas de victoire du PAM, ne poserait aucun problème.

Selon une autre hypothèse, également émise par certains membres ou militants du PAM, Lekjaa serait venu dans l’optique d’aider la présidence collégiale du PAM, au mieux, à gagner les élections ou, au moins, à maintenir le parti dans son rang de second plus grand parti du Royaume. Mais derrière quel parti, cette fois-ci? Pour de nombreux leaders et militants, cette question ne se pose pas, puisqu’en réussissant à attirer des compétences de la trame de Fouzi Lekjaa, le parti est quasiment assuré de diriger le prochain gouvernement.