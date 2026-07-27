Cérémonie d’Allégeance: les listes des invités passées au peigne fin dans les régions

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ahmed, préside, à la Place du Mechouar du Palais royal de Tétouan, la cérémonie d'allégeance, en commémoration du 26e anniversaire de l'accession du Souverain au Trône, le 30 juillet 2025. (Photo: MAP)

Les listes des invités habituels, notamment les élus et les notables, au rituel annuel de la cérémonie d’Allégeance (Hafl Al Walae), prévu en fin de cette semaine dans l’enceinte du palais royal de Tétouan, seraient passées au peigne fin. En effet, les chefs des départements des affaires de l’Intérieur dans plusieurs préfectures et provinces ont procédé à un filtrage inédit des habitués, rapporte le quotidien Assabah de ce mardi 28 juillet.

Ainsi, expliquent les sources du quotidien, «toutes les personnes autour desquelles il y aurait des soupçons ou ayant des connexions douteuses ont été tout simplement écartées». Cette opération de vérification a permis de barrer la route à des habitués et leur nom a été ainsi écarté des listes des invités habituellement conservées par les walis et gouverneurs. Ces listes, indique le quotidien, sont gérées et mises à jour par l’administration territoriale dans les provinces et les préfectures, en coordination avec les services compétents du ministère de l’Intérieur.

De fait, «les décisions de modification ne sont prises qu’avec l’aval de l’administration centrale qui exige les raisons de toute radiation», indiquent les sources du quotidien. Des responsables politiques et des parlementaires, au-dessus de tout soupçon, mais écartés, ont réagi en demandant aux autorités compétentes de revoir la manière dont ces listes sont conçues. L’un d’eux, interrogé par le quotidien et requérant l’anonymat, confie avoir été écarté plusieurs fois, avant d’appeler à revoir les critères retenus par les chefs des départements des affaires de l’Intérieur dans plusieurs préfectures et provinces dans la confection des listes en question. D’après les sources du quotidien, la récurrence des choix des mêmes personnes dans certaines provinces et préfectures entraîne des interrogations.

Dans le rituel, rappelle le quotidien, «le coup d’envoi de la cérémonie sera donné par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, accompagné des walis et gouverneurs de l’administration territoriale centrale. Ensuite, à tour de rôle, délégations et représentants des différentes régions, préfectures et provinces défileront en rangs serrés pour renouveler leur allégeance au Roi, en tant qu’Amir Al Mouminine (Commandeur des croyants)». Une fois le rituel achevé, le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit tiendra sa réunion annuelle habituelle avec les hauts responsables du ministère et les walis et les gouverneurs, en vue de mettre en place une nouvelle feuille de route prenant en compte les prochaines élections législatives et les grands chantiers du Royaume.