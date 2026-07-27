Mohammed VI fait scintiller le Maroc de mille feux

Sous la direction du roi Mohammed VI, le Royaume est devenu une puissance reconnue, dont le leadership se distingue par son engagement en faveur de la paix, de la stabilité et du développement économique, aussi bien à l’échelle africaine qu’arabe et internationale.

D’abord en Afrique. L’étoile du Maroc y brille aujourd’hui de mille feux à travers deux gigantesques projets économiques structurants.

Le premier est le gazoduc Nigeria-Maroc, qui ambitionne de relier directement, par un vaste corridor énergétique, les pays producteurs d’énergie aux marchés consommateurs européens. Imaginé par le roi Mohammed VI dans une logique africaine gagnant-gagnant, cet ambitieux projet vient d’obtenir l’adhésion politique et institutionnelle des pays de la CEDEAO. Un soutien qui devrait accélérer sa réalisation et offrir toutes les garanties nécessaires à sa viabilité continentale.

Ce projet voulu par Mohammed VI est ainsi en train de voir le jour, de devenir une réalité et de transformer en profondeur les économies africaines, en leur offrant une ouverture bénéfique sur les marchés mondiaux.

Le second grand projet africain proposé par Mohammed VI consiste à mettre la façade atlantique du Royaume au service des économies des pays du Sahel. Ces derniers évoluent dans une région enclavée, sans accès direct à la mer, ce qui limite leurs échanges commerciaux avec le reste du monde.

Réorganiser la façade atlantique marocaine de manière à permettre à ces pays d’écouler leurs richesses vers les marchés internationaux constitue une idée de génie. Elle est susceptible d’apporter à l’ensemble de la région davantage de stabilité politique et de prospérité économique.

Ces deux projets imaginés par le roi Mohammed VI ont un point commun: l’Afrique se trouve au cœur des préoccupations économiques et stratégiques de la vision marocaine.

Sous la direction de Mohammed VI, le Maroc s’est imposé comme une locomotive incontournable de la dynamique économique africaine. Il est devenu le pays qui inspire les projets structurants, redessine la géographie du développement et façonne l’avenir de son voisinage.

Mohammed VI s’affirme ainsi comme un leader africain portant en bandoulière la défense infatigable des intérêts des peuples du continent. Le Maroc s’impose, quant à lui, comme un producteur de stabilité et de prospérité africaines.

Dans le monde arabe, le Royaume est également devenu incontournable dans les processus de négociation qui engagent l’avenir de la région. Sa relation historique et privilégiée avec les pays du Golfe lui a conféré le statut de pays de référence dans l’espace arabe, reconnu pour sa modération, sa sagesse et son sens de la mesure.

«Mohammed VI, le Roi-diplomate, a ainsi réussi le grand chelem. Il a fait du Maroc la locomotive économique de l’Afrique, un partenaire incontournable des Européens et un allié privilégié des Américains.» — Mustapha Tossa

Ses relations avec Israël ne l’ont jamais conduit à renoncer à son soutien indéfectible à la cause palestinienne, fondé sur la solution à deux États, seule à même de garantir au peuple palestinien son droit à un foyer national.

À l’égard de l’Europe, le Maroc de Mohammed VI est devenu un partenaire clé, au point d’être aujourd’hui incontournable. La France travaille d’ailleurs avec le Royaume à l’élaboration d’un traité d’amitié hors norme, appelé à faire entrer les relations entre le Maroc et l’Europe dans une dimension nouvelle, à la fois unique et inédite.

Il ne s’agit ni d’un cadeau fait au Maroc ni d’une simple manifestation de courtoisie diplomatique. Il s’agit, de la part de l’Europe, d’une reconnaissance réaliste et rationnelle du rôle crucial joué par le Royaume dans les grandes questions économiques, sécuritaires et sociétales qui préoccupent le continent.

Le Maroc de Mohammed VI a marqué ces domaines de son empreinte. Il joue un rôle de premier plan dans la transformation économique, la transition écologique, la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme, le trafic de drogue et l’immigration clandestine.

Pour l’Europe, le Royaume est non seulement devenu un partenaire indispensable à ses politiques africaines et méditerranéennes, mais également un hub incontournable où s’élaborent les politiques industrielles et les transformations économiques destinées à l’Afrique de demain.

À l’égard du reste du monde, le Maroc de Mohammed VI est devenu un partenaire politique privilégié de l’administration américaine, confortant ainsi son statut d’allié majeur hors OTAN. En témoignent la solide confiance diplomatique entre les deux pays et les liens militaires étroits entre Rabat et Washington, incarnés notamment par les manœuvres communes régulièrement organisées dans le cadre de l’exercice African Lion.

Autre signe de la performance diplomatique de Mohammed VI: cette relation étroite avec les États-Unis n’a aucunement altéré la qualité des rapports entretenus par le Maroc avec des puissances concurrentes comme la Chine ou la Russie.

Là où, sous d’autres cieux, certains pays sont sommés de choisir leur camp, le Maroc de Mohammed VI a réussi le pari d’être un allié privilégié des Américains tout en conservant d’excellentes relations avec leurs concurrents chinois et russes, sans provoquer ni amertume ni grincements de dents. Une synthèse diplomatique qui porte incontestablement le sceau royal.

Mohammed VI, le Roi-diplomate, a ainsi réussi le grand chelem. Il a fait du Maroc la locomotive économique de l’Afrique, un partenaire incontournable des Européens et un allié privilégié des Américains.

Une puissance dotée d’un magistère moral, d’une réputation et d’une crédibilité à toute épreuve. Sous Mohammed VI, l’étoile du Maroc brille et scintille avec intensité dans le grand concert des nations.