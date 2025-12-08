Revue du web. Rabat: un chauffeur de taxi tué après une dispute avec un chauffeur de VTC

Rabat: un chauffeur de taxi tué après une dispute avec un chauffeur de VTC
Formule 1: Lando Norris sacré champion du monde après sa 3ème place à Abou Dhabi
LANDO NORRIS IS THE 2025 FORMULA 1 WORLD CHAMPION!!!! 🏆#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Rg4cc4OwlU— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
We did it!— Zak Brown (@ZBrownCEO) December 7, 2025
Drivers’ Champion
Constructors’ Champions
Podiums, wins, relentless teamwork, this is McLaren back on top.
Lando, Oscar, the entire team… mega job. 🧡🏆#ThisTeam pic.twitter.com/0pMJEcpyg4
That World Champion feeling 🏆 pic.twitter.com/WeuWdikfRS— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) December 7, 2025
Charles congratulating Lando on becoming World Championnn pic.twitter.com/YXfEaWACXf— LN⁴ (@LN4) December 7, 2025
From KF-J and KF to title fighters in F1.— Motorsport (@Motorsport) December 7, 2025
Lando and Max have come a long way. 😅 pic.twitter.com/QmeT9n6yTT
Bénin: coup de force manqué, des arrestations mais le chef présumé toujours introuvable
#Gouvbenin | #Wasexo | #DefenseSecuriteBenin |— Gouvernement du Bénin 🇧🇯 (@gouvbenin) December 7, 2025
🚨📢 Tentative de déstabilisation de l’État et ses Institutions : Le Gouvernement rassure la populationhttps://t.co/QYgsl5eIfS pic.twitter.com/LiG1xJdmKG
#benin— Claudy Siar (@Claudy_Siar) December 7, 2025
LA TENTATIVE DE COUP D’ÉTAT A ÉCHOUÉ ! pic.twitter.com/LZho4hrhPq
#Benin— Monsieur GANSE🇧🇯 (@EmmanuelGanse) December 7, 2025
Heureux de voir @PatriceTalonPR sur la chaîne nationale s’exprimer sur la tentative de coup de force de cette journée confirmant ainsi que tout est sous contrôle et que force est restée à la république !
C’est donc un échec total et cela met fin à toute autre rumeur… pic.twitter.com/C3QVU6ZF6r
"Au Bénin, si on ne fait pas attention, le Président Patrice Talon avec les réformes du Code électoral pour imposer un parti unique va mettre le feu au Bénin."Je disais cela au Parlement de la CEDEAO le 20 juillet 2024. La CEDEAO a laissé Talon faire des réformes crisogènes. pic.twitter.com/QspCCWboUf— Guy Marius SAGNA (@GuyMariusSagna) December 7, 2025