Economie

Tanger Med se prépare à une nouvelle extension

Port Tanger Med

Revue de presse Le port Tanger Med, déjà premier port africain et méditerranéen, pourrait connaître prochainement une extension majeure afin de faire face à la hausse rapide du trafic de conteneurs et des activités d’import-export. Un appel d’offres a été lancé et suscite l’intérêt de partenaires internationaux, tandis que le projet pourrait s’étendre soit à proximité du port actuel, soit plus à l’ouest, renforçant ainsi le rôle stratégique de Tanger Med dans le commerce maritime mondial. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Par La Rédaction
Le 15/12/2025 à 20h36

Le port Tanger Med, déjà reconnu comme le plus grand port d’Afrique et de la Méditerranée, pourrait connaître prochainement une nouvelle extension. Selon le quotidien Les Inspirations Eco du 16 décembre, un appel d’offres a été lancé pour ce projet, suscitant l’intérêt de partenaires étrangers, dont l’opérateur français Bouygues, qui s’est récemment rendu au Maroc, probablement en lien avec cette initiative.

Si certaines sources du quotidien évoquent la possibilité de nommer cette future extension Tanger Med 3, d’autres précisent qu’il ne s’agira pas d’un nouveau port indépendant mais d’une extension de l’actuel Tanger Med 2. Tous s’accordent cependant sur le fait que ce chantier représente une étape majeure pour le port, destinée à répondre à la forte croissance du trafic de transbordement et des activités d’import-export, qui ont rapidement entraîné une congestion au sein de la plateforme.

Inauguré en 2007, Tanger Med s’est imposé comme un acteur incontournable du commerce maritime mondial grâce à sa position stratégique sur le détroit de Gibraltar. Depuis sa première extension avec Tanger Med 2, le port occupe désormais une place prépondérante dans le classement mondial des ports à conteneurs. En 2024, il a traité 10,2 millions de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds), soit une augmentation de 18,8% par rapport à 2023, ce qui le situe parmi les vingt premiers ports mondiaux selon Alphaliner. Cette performance croissante fait craindre une saturation dès 2025, soulignant l’urgence d’une nouvelle extension pour accompagner le développement du commerce maritime.

«Les détails concernant l’emplacement de cette extension restent encore à préciser. Deux hypothèses sont avancées par les professionnels du secteur», note Les Inspirations Eco. La première consiste à prolonger le site actuel vers Ksar Sghir et la base navale de la Marine Royale, tandis que la seconde envisage de créer une extension plus éloignée, à l’ouest du complexe actuel, entre Oued Alian et Malabata. Les responsables du port n’ont pas confirmé ces informations, précisant que l’appel d’offres n’est pas public et qu’il s’agit plutôt de consultations avec certains acteurs nationaux et internationaux, sélectionnés pour leur capacité à accompagner la Tanger Med Port Authority dans la réalisation de ce projet stratégique.

Cité par Les Inspirations Eco, le professeur Najib Cherfaoui, expert maritime, souligne l’importance d’une approche évolutive pour préparer l’avenir. Selon lui, si Tanger Med avait été conçu dès le départ comme un port évolutif, il aurait pu traiter près de vingt millions de conteneurs dès 2025, se plaçant ainsi parmi les neuf premiers ports mondiaux, devant des plateformes telles que Los Angeles, Hong Kong ou Rotterdam. Le port, qui reste principalement un centre de transbordement, commence néanmoins à jouer un rôle croissant dans les activités d’import-export, renforçant son importance pour l’économie marocaine.

Depuis son lancement en 2003 et son inauguration en 2007, Tanger Med a connu un développement rapide, profitant de sa situation stratégique et de sa capacité à absorber le trafic mondial. La première extension, Tanger Med 2, a immédiatement renforcé sa position de leader sur le continent africain et en Méditerranée. La prochaine extension représente désormais un défi essentiel pour maintenir et renforcer ce positionnement au niveau mondial, en augmentant les capacités du port et en consolidant son rôle comme escale incontournable du trafic maritime international.

