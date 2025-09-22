Société

Quand le soleil glisse sur l’eau: Tanger Med inaugure la première centrale solaire flottante d’Afrique

Des panneaux photovoltaïques flottants sur le lac du barrage de Tanger-Méditerranée. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 22/09/2025 à 08h48

VidéoSur les eaux calmes du barrage de Tanger-Méditerranée, un projet inédit prend forme: la première station solaire flottante du Maroc et du continent africain. Portée par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, en partenariat avec l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos, cette installation portera sur 22.000 panneaux photovoltaïques couvrant 10 hectares et vise un double objectif: produire une énergie propre pour le port en contrebas, tout en réduisant l’évaporation des eaux du barrage.

Le lac du barrage Tanger-Méditerranée accueille des panneaux solaires photovoltaïques flottants d’une station inédite au Maroc et en Afrique. Ce projet, lancé dans le cadre d’une nouvelle initiative de production d’énergie au profit du port Tanger Med, avait été annoncé lors de la réunion du Conseil d’administration de l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos en mars 2024.

La station occupera une superficie totale d’environ 10 hectares une fois l’installation de près de 22.000 panneaux solaires achevée, répartis sur les rives et au centre du lac. Les panneaux sont assemblés à proximité du barrage avant d’être remorqués vers le cœur du réservoir, qui accueille ce projet ambitieux et novateur.

Cette première expérience de centrale solaire flottante sur un barrage au Maroc et en Afrique est portée par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, en partenariat avec l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos, ainsi que plusieurs institutions publiques et privées mobilisées pour soutenir sa réalisation. L’objectif est de renforcer la capacité nationale de production d’énergie propre.

Lire aussi : Le Maroc, fer de lance de l’essor solaire en Afrique

En plus de produire de l’électricité verte destinée principalement au port Tanger Med, situé en contrebas du barrage, les panneaux flottants permettront de réduire significativement l’évaporation des eaux du lac, notamment en période estivale, en les protégeant des rayons directs du soleil.

#Solaire#Panneaux photovoltaïques#Tanger Med#Barrage

