Le Maroc, fer de lance de l’essor solaire en Afrique

En Afrique, l’énergie solaire connaît une expansion rapide, portée par l’afflux massif de panneaux photovoltaïques importés de Chine. Dans ce contexte, le Maroc se distingue comme un acteur stratégique, écrit le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 3 septembre. Non seulement en tant qu’importateur majeur, mais également pionnier dans le développement industriel local. Repris par le quotidien, le dernier rapport du groupe de recherche Ember, publié récemment, confirme le leadership régional du Royaume en matière de transition énergétique. Selon le document, «le Maroc a récemment doublé sa capacité de production à 1 GW par an», témoignant d’un effort industriel significatif.

Le rapport The first evidence of a take-off in solar in Africa met en lumière une progression spectaculaire des importations africaines: 15.032 MW de panneaux solaires ont été acheminés depuis la Chine entre juillet 2024 et juin 2025, soit une hausse de 60% par rapport à l’année précédente. Le Maroc figure parmi les principaux importateurs du continent, avec plus de 800 MW importés en une seule année, aux côtés de l’Afrique du Sud, du Nigeria ou de l’Algérie.

Mais le Royaume va plus loin. Il ne se contente pas d’être un marché de destination. Il se positionne également comme un centre de production locale, souligne Les Inspirations Eco. Ember souligne que le Maroc est l’un des rares pays africains à avoir renforcé sa fabrication nationale de panneaux solaires. Cette stratégie, qui lui permet de doubler sa capacité de production locale à 1 GW par an, vise à sécuriser la chaîne d’approvisionnement et à réduire la dépendance aux importations.

Le développement du solaire s’inscrit dans une vision énergétique globale. Le Maroc s’est fixé pour objectif de porter la part des énergies renouvelables à 52% de sa capacité installée d’ici 2030, rappelle le quotidien. Déjà, en 2023, ces énergies représentaient environ 40% du mix électrique national. Cette progression repose sur un cadre juridique et institutionnel solide, notamment la loi 13-09 sur les énergies renouvelables de 2010, qui permet aux producteurs indépendants d’électricité (IPP) de vendre directement leur production, stimulant ainsi l’investissement privé.

En 2023, la capacité électrique totale du Maroc atteignait près de 11.000 MW, dont environ 7,6% provenant du solaire photovoltaïque. L’objectif pour 2030 est de répartir cette production équitablement: 20% solaire, 20% éolien et 12% hydroélectrique.

Le complexe Noor Ouarzazate illustre parfaitement cette ambition. Composé de plusieurs phases (Noor I à IV), il cumule plus de 580 MW de capacité installée, combinant technologies photovoltaïques et solaires à concentration (CSP). Ce mégaprojet ne constitue pas seulement une vitrine technologique. Il génère également des emplois locaux, favorise la formation technique et stimule la recherche appliquée. D’autres installations se développent dans le Sud et l’Oriental, consolidant le maillage national.

Le choix du solaire répond également à un impératif stratégique: renforcer la souveraineté énergétique du pays en exploitant une ressource abondante et durable. Le Maroc s’inscrit aussi dans une logique de coopération régionale, étant interconnecté au réseau européen via l’Espagne avec une capacité d’échange de 900 MW. Cette stratégie vise à positionner le pays comme un hub énergétique entre l’Europe et l’Afrique.

Ember insiste toutefois sur l’importance d’améliorer la traçabilité des installations et la qualité des données pour garantir l’impact réel des importations. Le rapport conclut, sans ambiguït, que «les premiers signes d’un essor de l’énergie solaire en Afrique sont désormais là», et le Maroc se positionne déjà en tête du peloton.