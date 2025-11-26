Le commerce du café africain change d’échelle: African Coffee Hub prend position à Tanger Med

Le premier hub panafricain dédié au café prend place à Tanger Med, au sein d’un des complexes portuaires les plus connectés au monde.

Le premier hub panafricain dédié au café prend place à Tanger Med, au sein d’un des complexes portuaires les plus connectés du monde. Ce projet, baptisé African Coffee Hub, marque l’entrée du Maroc dans un rôle stratégique important, celui de la nouvelle plateforme mondiale d’exportation du café africain vers l’Europe, les États-Unis et l’Asie.

Adossé au complexe portuaire de Tanger Med, considéré comme l’un des principaux leviers logistiques de la stratégie portuaire marocaine et symbole de la vision stratégique du roi Mohammed VI, ce hub met fin à un système hérité de plusieurs décennies au cours desquelles les producteurs africains dépendaient de traders européens et de circuits d’exportation lents, coûteux et opaques.

Jusqu’à présent, les torréfacteurs européens et américains devaient passer par de multiples intermédiaires pour accéder au café africain, une chaîne lourde, chère et souvent injuste pour les producteurs.

L’arrivée d’African Coffee Hub change la donne. Le modèle repose sur un principe clair. Le café est acheté directement auprès des producteurs, regroupé et contrôlé au Maroc, puis expédié rapidement vers les grands marchés grâce aux capacités logistiques de Tanger Med.

Ce fonctionnement permet une réduction sensible des coûts, une meilleure rémunération des producteurs et une traçabilité complète du grain jusqu’à la tasse. Porté par des origines reconnues mondialement, de l’Éthiopie au Kenya en passant par le Rwanda ou la Tanzanie, le hub ambitionne de devenir la principale porte d’accès au café africain pour les grands marchés consommateurs.

Un projet au service de l’Afrique et du Maroc

Pour le Maroc, ce projet s’inscrit dans une stratégie africaine affirmée, qui vise à renforcer les liens économiques avec le continent, créer des emplois, développer des compétences locales et structurer une véritable filière café d’envergure panafricaine.

Sanae Ben Abdelkhalek, PDG d’African Coffee Hub, affirme que l’objectif est de permettre au café africain d’accéder au monde sans intermédiaires, tout en garantissant qualité, transparence et justice économique pour les producteurs. Elle souligne que Tanger Med constitue l’emplacement naturel pour porter cette évolution.

Dans les prochaines semaines, African Coffee Hub doit annoncer ses premiers accords avec des pays producteurs, son calendrier opérationnel, ses partenariats logistiques et industriels ainsi que la date de son inauguration officielle à Tanger Med.