Economie

Transport maritime: la ligne Tanger Med-Motril reprend du service

Le port Tanger Med passagers.

Le port Tanger Med passagers.

L’autorité du port de Motril, dans le sud de l’Espagne, a annoncé la reprise de la liaison maritime avec Tanger Med, à la suite de la réorganisation des lignes opérées par la compagnie Balearia.

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/09/2025 à 16h00

Dans un communiqué, l’Autorité portuaire de Motril a annoncé la reprise de la ligne maritime Tanger Med–Motril. Elle précise travailler activement à la désignation d’un nouvel opérateur afin de garantir la continuité et la fluidité de cette desserte, dont les performances se sont avérées positives depuis son lancement.

Depuis sa mise en service en décembre 2022, la ligne Tanger Med–Motril a enregistré un volume global de 1,27 million de tonnes. Le trafic est passé de 10.886 tonnes à son démarrage à 444.449 tonnes en 2023, puis 456.031 tonnes en 2024, avant d’atteindre 361.632 tonnes au cours des huit premiers mois de 2025.

Lire aussi : Tanger Med propulse le Maroc au rang de hub maritime mondial

Cette dynamique se retrouve également dans le transport de camions, passé de 380 unités en décembre 2022 à 16.310 en 2023, 17. 511 en 2024 et déjà 14.636 en 2025, à la veille du dernier trimestre.

Ces chiffres confirment l’importance stratégique de la liaison Tanger Med-Motril et renforcent la volonté des autorités portuaires espagnoles de maintenir son exploitation avec un nouvel opérateur, conclut le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/09/2025 à 16h00
#Transport maritime#Tanger Med#Espagne

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Transport maritime: le Danois DFDS rachète deux ferries pour renforcer sa présence dans le détroit de Gibraltar

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Transport maritime: pourquoi le pavillon marocain reste à quai

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Marhaba 2025: 520 dessertes hebdomadaires pour renforcer le transport maritime entre le Maroc et le sud de l’Europe

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Transport maritime: Balearia remplace FRS sur la ligne Tanger Ville-Tarifa

Articles les plus lus

1
Algérie: pour la première fois depuis le début de ses bavardages périodiques, Tebboune passe sous silence le Maroc et le Sahara
2
Les Marocains et le Coran: du nord au sud, voyage au cœur du pays des 1,6 million de gardiens du texte sacré de l’Islam
3
À New York, l’American Jewish Committee rend hommage à Serge Berdugo et consacre «l’exception marocaine»
4
La grande évasion de Nacer El Djinn en Espagne confirmée: le régime d’Alger au bord de l’explosion
5
Grand Format-Le360. Mohamed Ouzzine, SG du MP: «Des sommes colossales ont été dépensées par le gouvernement sans résultats»
6
Idir Boumertit, le heimatlos député LFI made in DZ
7
Faut-il craindre la tomate turque?
8
Le terminal de croisières de Casablanca accueille son premier navire après l’inauguration royale
Revues de presse

Voir plus