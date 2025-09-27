Transport maritime: la ligne Tanger Med-Motril reprend du service

Dans un communiqué, l’Autorité portuaire de Motril a annoncé la reprise de la ligne maritime Tanger Med–Motril. Elle précise travailler activement à la désignation d’un nouvel opérateur afin de garantir la continuité et la fluidité de cette desserte, dont les performances se sont avérées positives depuis son lancement.

Depuis sa mise en service en décembre 2022, la ligne Tanger Med–Motril a enregistré un volume global de 1,27 million de tonnes. Le trafic est passé de 10.886 tonnes à son démarrage à 444.449 tonnes en 2023, puis 456.031 tonnes en 2024, avant d’atteindre 361.632 tonnes au cours des huit premiers mois de 2025.

Lire aussi : Tanger Med propulse le Maroc au rang de hub maritime mondial

Cette dynamique se retrouve également dans le transport de camions, passé de 380 unités en décembre 2022 à 16.310 en 2023, 17. 511 en 2024 et déjà 14.636 en 2025, à la veille du dernier trimestre.

Ces chiffres confirment l’importance stratégique de la liaison Tanger Med-Motril et renforcent la volonté des autorités portuaires espagnoles de maintenir son exploitation avec un nouvel opérateur, conclut le communiqué.