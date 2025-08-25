Transport maritime: le Danois DFDS rachète deux ferries pour renforcer sa présence dans le détroit de Gibraltar

L’acquisition de deux ferries permettra à DFDS d’augmenter sa capacité sur les lignes entre Algésiras et les ports de Tanger Med et Sebta, souligne la compagnie dans un communiqué.

L’acquisition comprend un ferry RoPax (pour le fret et les passagers), un catamaran à grande vitesse (HSC), tous les permis d’exploitation correspondants ainsi que l’intégration d’environ 200 employés. Le reste de l’équipe sera intégré à Baleària dans le cadre d’un accord plus large.

«La croissance du marché des ferries dans le détroit de Gibraltar a dépassé nos attentes depuis notre entrée en 2024. Les deux navires que nous acquérons naviguent déjà sur nos lignes et nous prévoyons d’assurer une transition fluide ainsi qu’une amélioration immédiate des services, tant pour les passagers que pour les clients fret», a déclaré Mathieu Girardin, Head of Ferry Division chez DFDS.

L’acquisition est toutefois soumise à l’approbation des autorités compétentes. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2026.

DFDS exploite actuellement deux lignes dans le détroit de Gibraltar: Algésiras–Tanger Med et Algésiras–Ceuta. Les navires acquis - le RoPax Volcán de Tamasite (construit en 2004) et le HSC Villa de Agaete (construit en 1999) - opèrent déjà sur ces lignes.

De plus, ajoute la même source, DFDS augmentera sa part de capacité sur un ferry RoRo de fret actuellement partagé entre plusieurs opérateurs sur la ligne Algésiras–Tanger Med, ce qui permettra à la compagnie de mieux répondre à la demande croissante dans ce corridor stratégique.