Transport maritime: FRS Iberia Maroc/DFDS met fin à sa liaison Tarifa-Tanger Ville

À compter du 5 mai courant, FRS Iberia Maroc/DFDS cessera d’exploiter la liaison Tanger Ville-Tarifa, après 25 années de service ininterrompu. Depuis le lancement de cette ligne, la compagnie a transporté plus de 16 millions de passagers, indique-t-elle dans un communiqué.

En introduisant le premier service régulier de ferry rapide sur cette ligne, FRS Iberia Maroc/DFDS avait transformé les habitudes de voyage entre le Maroc et l’Espagne, en proposant la traversée maritime la plus rapide entre l’Afrique et l’Europe, ajoute la même source.

La compagnie exprime sa profonde gratitude aux autorités et aux communautés de Tanger et de Tarifa pour leur soutien constant, ainsi qu’à l’ensemble des passagers ayant emprunté sa ligne au cours du dernier quart de siècle.

Les autres lignes opérées par la compagnie, notamment Algésiras-Tanger Med et Algésiras-Sebta, continueront de fonctionner normalement, tient à préciser le communiqué de FRS Iberia Maroc/DFDS.