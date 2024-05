Port de Tanger Ville: deux bateaux restaurants pour renforcer l’offre touristique

Un appel à manifestation d’intérêt a été publié cette semaine par la Société de gestion du Port de Tanger ville SA (SGPTV), pour la fourniture, l’équipement et l’exploitation de deux bateaux restaurants. Ces derniers seront amarrés à quai au niveau du bassin de plaisance du vieux port au port de Tanger Ville, pour y exercer l’activité de restauration et d’événementiel à flot, et ce, dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

Les quais du bassin du vieux port sont destinés à accueillir deux bâtiments d’une longueur maximale de 70 m chacun, d’une largeur maximale de 15 m et d’un tirant d’eau de maximum 3,5 mètres, souligne la SGPTV dans le document accompagnant son appel d’offres.

Chaque emplacement sera équipé d’une borne assurant l’alimentation du bateau en électricité et eau potable. Les frais d’installation des compteurs d’eau et d’électricité et les consommations mensuelles qui seront facturées par la SGPTV, sont à la charge de l’exploitant, est-il précisé.

La zone d’animation qui accueillera les deux bateaux restaurants jouit d’un emplacement idéal, de par sa situation géographique, car elle est connectée à la Corniche de la ville et est située à proximité de la gare maritime et de la médina.