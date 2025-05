Plateforme Tanger Med: un levier industriel en pleine croissance

En 2024, la plateforme industrielle de Tanger Med a confirmé son statut de pilier de l’industrie nationale, en attirant plus de 10 milliards de dirhams d’investissements privés et en générant 14 .34 nouveaux emplois.

Cette performance illustre non seulement la vigueur de l’écosystème, mais aussi l’attractivité croissante du site à l’échelle internationale, indique le magazine Challenge.

Au cœur de cette dynamique, Tanger Med Zones, filiale du Groupe Tanger Med, a validé 95 nouveaux projets industriels, représentant un investissement global de 3,63 milliards de dirhams et la création de 11 239 emplois.

Un signal fort pour les investisseurs mondiaux et une preuve tangible du positionnement stratégique du Maroc dans les chaînes de valeur industrielles.

Parmi les nouveaux venus de poids, ZF, le Géant Allemand de la mobilité, MUBEA, qui introduit la production de préformés en fibre de carbone au Maroc, mais aussi MP Industry (Roumanie) et Gentherm (États-Unis), spécialisés respectivement dans l’injection plastique et les systèmes de confort automobile.

À leurs côtés, Dachser (France) renforce ses opérations logistiques, avec une orientation marquée vers l’automobile.

Des acteurs déjà présents ont également accéléré leur développement, à l’image de SFC Solutions, APTIV (États-Unis), NSK (Japon), Standard Profil (Turquie) ou encore BAMESA (Espagne), consolidant ainsi une base industrielle robuste et diversifiée, écrit-on.

Le chiffre d’affaires global généré par les zones d’activités de Tanger Med a atteint 174 milliards de dirhams en 2024, en hausse de 12,3%. Le secteur automobile demeure la locomotive avec 117 milliards de dirhams, en progression de 10,38%.

La logistique enregistre également une forte croissance à 46 milliards de dirhams (+15%), tandis que le textile et l’aéronautique affichent une contraction de 11,11%, avec un chiffre combiné de 10 milliards de dirhams.

La force de frappe de Tanger Med s’appuie sur un réseau industriel structuré, incluant les pôles de Tanger Med Zones et la Cité Mohammed VI Tanger Tech, un projet d’envergure porté par SATT, alliance stratégique entre Bank of Africa, le Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Tanger Med et le conglomérat chinois CCCC-CRBC, écrit-on encore.

Implantée sur 3.000 hectares, cette plateforme accueille plus de 1 400 entreprises et mobilise près de 130.000 emplois directs dans des secteurs stratégiques: automobile, aéronautique, textile, santé, agroalimentaire, électronique, énergies renouvelables, emballage, services et logistique.

Tanger Med s’impose ainsi comme un levier-clé de la transformation industrielle du Royaume et une porte d’entrée incontournable vers les marchés européens et africains.