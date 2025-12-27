Société

Chronique d’une crue annoncée: le réveil brutal de l’Oued Rdem

Un riverain de l'Oued Rdem dont la maison en pisé a été endommagée. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 27/12/2025 à 18h30

VidéoAucune perte humaine n’est à déplorer suite à la crue foudroyante de l’Oued Rdem ce samedi. Si le lit mineur de la rivière, d’ordinaire léthargique, s’est mué en un torrent dévastateur infligeant de lourds dégâts matériels au douar de Laouia, la réactivité exemplaire des autorités et des secours a permis de sanctuariser les vies des riverains et d’éviter un bilan tragique. Témoignages.

L’image est saisissante. Là où ne serpentait qu’un filet d’eau discret, s’écoule désormais une masse boueuse et impétueuse. Ce samedi, nos équipes ont convergé vers les rives de l’Oued Rdem pour constater l’ampleur du sinistre. Ici, le paysage témoigne de la violence de la crue: des habitations précaires, érigées en pisé et matériaux rudimentaires, ont été submergées par la montée subite des eaux.

Situé à une vingtaine de kilomètres à l’est de Sidi Kacem, sur l’axe menant à Meknès, le hameau de Laouia — dont le nom évoque la courbe sinueuse de la rivière — a payé le plus lourd tribut. Dans cette zone où prédominent l’agriculture vivrière et l’élevage extensif, la vulnérabilité des populations est exacerbée par la proximité immédiate du cours d’eau.

«La nuit de vendredi a basculé dans l’effroi. Sous l’effet de précipitations diluviennes, l’oued est sorti de son lit avec une soudaineté inouïe. Nous nous sommes retrouvés otages des flots», confie Zakaria, le regard hagard devant les décombres de sa demeure.

Pour ce riverain, le constat est sans appel: le mobilier et le bâti ont été emportés par la fureur liquide. Un sentiment de désolation partagé par son voisin, Saïd, qui nuance toutefois la surprise: «Nous connaissons le tempérament cyclique de cet affluent. S’il est vital pour l’irrigation de nos terres, il demeure une menace latente dès que les cimes environnantes saturent d’eau.»

Si le drame matériel est consommé, le miracle est humain. L’absence de pertes en vies humaines ne doit rien au hasard. Dès les premiers signes d’alerte météorologique, une synergie opérationnelle s’est mise en place. Sous l’égide des autorités locales, les Forces Auxiliaires et les unités de la Protection Civile ont orchestré une réponse d’urgence exemplaire.

L’évacuation préventive des zones à haut risque — notamment dans les communes de Zirara et Chabanate — a été la clé de voûte de cette gestion de crise. «La diligence des secours a été déterminante», souligne Saïd avec reconnaissance. Cette coordination interservices a permis de sanctuariser les populations et de mettre à l’abri une partie du cheptel, moteur économique vital de la région.

Lire aussi : Inondations à Sidi Kacem: comment des interventions rapides ont évité le pire

L’Oued Rdem incarne parfaitement la typologie des cours d’eau méditerranéens: un régime hydrologique intermittent, caractérisé par une étiage sévère en période estivale et des crues éclair, dites «éclairs», lors de forts épisodes pluviométriques.

Bien que cet affluent soit le poumon de l’irrigation locale, sa dangerosité impose aujourd’hui une réflexion sur l’aménagement du territoire et la pérennisation des digues de protection, afin que le «réveil» de l’oued ne soit plus synonyme de désolation pour les habitants de la plaine de Sidi Kacem.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 27/12/2025 à 18h30
#Crues#intempéries#Oueds#Gharb#Agriculture#Elevage#Témoignages

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Safi: état de préparation maximal des autorités face aux intempéries

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations à Sidi Kacem: comment des interventions rapides ont évité le pire

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Dépolitiser la pluie, politiser l’urbanisme

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Fès: l’effondrement de trop ou quand les failles du bâti coûtent des vies

Articles les plus lus

1
Or à 4.500 dollars l’once: la bijouterie marocaine prise en étau entre marchés mondiaux et contraintes locales
2
La surprise africaine
3
Le36. EP489. En chute libre, le dinar algérien face à La Brigade
4
Comment (et pourquoi) les dernières pluies changent la donne pour les agriculteurs
5
Il avait traité Trump de «débile»: l’ambassadeur algérien à Beyrouth officiellement débarqué, mais…
6
L’Afrique et l’envie d’être positif
7
Blocage de la réforme des taxes locales: Nadia Fettah réunit en urgence les trésoriers régionaux
8
Ouverture officielle du zoo de Aïn Sebaâ le lundi 29 décembre: une renaissance attendue depuis plus de dix ans
Revues de presse

Voir plus