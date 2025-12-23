Société

Les récentes pluies dopent les réserves des barrages du Royaume

Panneaux solaires sur le lac du barrage de Tanger-Med.

Revue de presseLes récentes précipitations ont dynamisé les ressources en eau du Royaume. Les données du ministère de l’Équipement et de l’Eau révèlent une nette amélioration du taux de remplissage de plusieurs barrages, notamment dans le nord, renforçant ainsi les réserves hydriques vitales pour les régions concernées. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par La Rédaction
Le 23/12/2025 à 18h32

Les récentes précipitations ont insufflé un dynamisme positif aux ressources hydriques nationales. Selon les données communiquées par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, une amélioration significative est enregistrée au niveau de plusieurs barrages, contribuant au renforcement global des réserves.

Le taux de remplissage de l’ensemble des barrages du Royaume a ainsi atteint 33,6% à la date du lundi 22 décembre, rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 24 décembre. Cette tendance a été confirmée par une hausse notable des apports en eau au cours des dernières vingt-quatre heures, particulièrement dans le nord du pays. Un phénomène qui devrait se refléter directement sur les capacités de stockage des principaux ouvrages. Parmi les réalisations les plus marquantes, le barrage de Chefchaouen affiche un remplissage complet, atteignant les 100%. Cette performance illustre l’impact positif des récentes pluies.

Les barrages du nord présentent des situations diversement encourageantes. Le barrage Oued Al Makhazine se distingue avec un apport de 12,1 millions de m³, portant son taux de remplissage à 76,5%, consolidant son rôle de réservoir clé pour sa région. Dans la même province, le barrage Dar Khrofa a enregistré une hausse de 5,9 millions de m³, bien que son taux global reste modéré à 14,4%.

Plus au sud, le barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah, crucial pour l’alimentation en eau potable de Rabat et ses environs, voit sa situation s’améliorer continuellement avec un apport de 6,3 millions de m³ et un taux de remplissage de 79,7%.

Dans la région de Tétouan, les nouvelles sont également positives: le barrage Charif Al Idrissi a gagné 4,9 millions de m³, atteignant un taux impressionnant de 94,5%, tandis que le barrage Al Kharroub a accru ses réserves de 2,7 millions de m³ (55,1%), note Al Ahdath Al Maghribia. Enfin, dans la préfecture de Tanger-Assilah, le barrage Ibn Battouta a bénéficié d’un apport de 3,3 millions de m³, affichant un taux de 60,7% et marquant une amélioration sensible des réserves locales. Cette conjoncture hydrique favorable offre une perspective réconfortante pour la gestion des ressources en eau, élément essentiel au développement et à la sécurité du pays.

Comment (et pourquoi) les dernières pluies changent la donne pour les agriculteurs

Inondations: comment le Maroc compte mieux protéger les zones vulnérables

Barrages: un gain de 237 millions de m³ en cinq jours, le taux de remplissage passe à 33,6%

Dessalement de l’eau de mer: une solution ciblée, mais sous contrainte, pour l’agriculture

