Barrages: un gain de 237 millions de m³ en cinq jours, le taux de remplissage passe à 33,6%

Alors qu’entre le 10 novembre et le 15 décembre, les réserves des barrages n’avaient progressé que de 105 millions de m³ pour atteindre 5,28 milliards de m³, la dynamique s’est accélérée en fin de mois. Entre le 15 et le 17 décembre, les stocks ont gagné 119 millions de m³, avant d’enregistrer un nouvel apport de 237 millions de m³ entre le 17 et le 22 décembre. Au total, les réserves se chiffrent ce lundi à 5,63 milliards de m³, soit un taux de remplissage de 33,6%.

Dans le détail, le barrage Al Wahda, d’une capacité de 3.522,2 millions de m³, stocke 1.512,2 millions au 22 décembre, contre 1.482 millions cinq jours plus tôt, soit une hausse de 30,2 millions de m³. Son taux de remplissage reste stable à 42%.

La situation reste en revanche préoccupante pour Al Massira. Malgré une progression des réserves de 73,5 à 90,8 millions de m³, soit un gain de 17,3 millions, le taux de remplissage demeure limité à 3%, pour une capacité de 2.656,9 millions de m³.

Bin El Ouidane affiche une amélioration modérée, avec des réserves passant de 161,6 à 171,2 millions de m³, portant le taux de remplissage de 13% à 14%, sur une capacité de 1.215,5 millions. Le barrage Idriss Ier suit une trajectoire similaire, ses stocks atteignant 393,1 millions de m³ contre 385,8 millions auparavant, maintenant un taux de 34% pour une capacité de 1.129,5 millions.

Certains ouvrages présentent toutefois des niveaux plus confortables. Sidi Mohammed Ben Abdellah enregistre la plus forte progression en volume, avec +62,1 millions de m³, ses réserves passant de 715,4 à 777,5 millions. Son taux de remplissage s’améliore nettement, de 73% à 79%, pour une capacité de 974,7 millions. Oued El Makhazine affiche également une évolution favorable, avec des réserves en hausse de 18 millions de m³ à 514,7 millions, et un taux de remplissage de 76%, contre 73% auparavant, sur une capacité de 672,8 millions.

Parallèlement, Ahmed El Hanssali voit ses réserves progresser de 94,4 à 105,5 millions de m³ (+11,1 millions), mais son taux de remplissage demeure limité à 15%, pour une capacité de 668,1 millions. Dar Khrofa atteint 69,3 millions de m³, contre 61,06 millions, faisant passer son taux de remplissage de 12% à 14%, sur une capacité de 480,2 millions.

Barrage Mohammed V.

Les évolutions sont plus marginales pour Manssour Dahbi et Hassan II. Le premier gagne 1,2 million de m³, à 176 millions de réserves, avec un taux de remplissage stable à 39% pour une capacité de 445,2 millions. Le second progresse de 0,7 million, atteignant 59,5 millions de m³, pour un taux de 15% sur une capacité de 392,3 millions.

Évolution des réserves des dix principaux barrages au Maroc. (Source: Maa Dialna)

Barrage Capacité totale (Mm3) Réserves au 22 décembre (Mm3) Taux de remplissage au 22 décembre (%) Réserves au 17 décembre (Mm3) Taux de remplissage au 17 décembre (%) Évolution du volume (Mm3) Total (de tous les barrages au Maroc) 16762,5 5637 33,6 5400 32,2 237 Al Wahda 3522,2 1512,2 42 1482 42 30,2 Al Massira 2656,9 90,8 3 73,5 3 17,3 Bin El Ouidane 1215,5 171,2 14 161,6 13 9,6 Idriss 1er 1129,5 393,1 34 385,8 34 7,3 Sidi Med Ben Abdellah 974,7 777,5 79 715,4 73 62,1 Oued El Makhazine 672,8 514,7 76 496,7 73 18 Ahmed El Hanssali 668,1 105,5 15 94,4 14 11,1 Dar Khrofa 480,2 69,3 14 61,06 12 8,24 Manssour Dahbi 445,2 176 39 174,8 39 1,2 Hassan II 392,3 59,5 15 58,8 15 0,7

«Les barrages semblent enfin renouer avec une trajectoire légèrement plus favorable. Les pluies de décembre ont permis d’améliorer sensiblement les réserves en l’espace de quelques jours, contrastant avec la lente progression observée au cours des semaines précédentes», estime Amine Benjelloun, hydrologue.

Pour cette dernière, «la dynamique observée depuis la mi-décembre est clairement plus favorable que celle des semaines précédentes, mais elle reste conjoncturelle. Les apports enregistrés permettent surtout de soulager temporairement certains bassins», fait-il remarquer.

«Avec un taux de remplissage national de 33,6%, le système demeure structurellement déficitaire, en particulier pour les barrages stratégiques comme Al Massira», souligne-t-il, signalant que «seule une succession régulière d’épisodes pluvieux sur plusieurs mois permettrait de rétablir un équilibre durable».