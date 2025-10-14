Stress hydrique: Nizar Baraka fait le point sur les stations de dessalement, les barrages et les interconnexions

Le Maroc poursuit sa stratégie ambitieuse de sécurisation hydrique. Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a annoncé la construction progressive de 150 barrages collinaires destinés à renforcer l’irrigation agricole et à consolider la résilience des territoires ruraux. Il a également souligné le rôle structurant des stations de dessalement d’eau de mer installées sur le littoral marocain, devenues un levier essentiel dans la politique nationale de l’eau.

S’exprimant mardi devant les membres du Parlement, le ministre a dressé un état des lieux des mesures engagées pour atténuer les effets de sept années consécutives de sécheresse. Il a précisé que les stations de dessalement de Casablanca et de Safi permettront d’alimenter en eau potable les régions avoisinantes. «Les zones proches, à l’image d’El Jadida, seront approvisionnées à partir de la station de Casablanca, tandis que celle de Safi assurera l’alimentation en eau des villes de Marrakech, Benguerir et Youssoufia», a indiqué Nizar Baraka. Il a par ailleurs affirmé que l’ensemble des stations de dessalement en projet garantiront, à terme, l’autosuffisance du pays en eau potable.

Le ministre s’est voulu rassurant en avançant des chiffres précis à l’appui de cette stratégie, assurant que le stress hydrique national est en voie d’atténuation, grâce au programme de construction de nouveaux barrages et à la gestion intégrée des ressources en eau, conformément aux orientations royales.

Vers une interconnexion nationale des bassins hydrauliques

Nizar Baraka a également mis en avant l’avancée du programme d’interconnexion des bassins hydrauliques, considéré comme un axe stratégique de la politique de l’eau. Après la mise en service de l’«autoroute de l’eau» reliant Oued Sebou au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah, un second chantier d’envergure est en préparation: la liaison entre ce barrage et le bassin de l’Oum Er-Rbia. Selon le ministre, les travaux de ce projet structurant, qui permettra de relier le Nord au Sud du pays à travers un vaste réseau d’adduction, débuteront au début de l’année 2026, avec un financement assuré par les Émirats arabes unis.

Renforcer l’accès à l’eau dans le monde rural

En parallèle, le ministre a plaidé pour une consolidation durable de l’alimentation en eau potable dans les zones rurales et reculées, souvent les plus exposées à la pénurie. Il a ainsi annoncé le lancement imminent d’un programme de rénovation et de modernisation des canalisations destinées à améliorer la distribution de l’eau dans le monde rural.

Lire aussi : Stress hydrique: ces chiffres qui font froid dans le dos

À travers cet ensemble d’initiatives, le Maroc confirme sa détermination à bâtir une souveraineté hydrique nationale, fondée sur l’innovation, la solidarité territoriale et une planification à long terme, à même de faire face aux défis climatiques des décennies à venir.