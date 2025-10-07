Rabat mise sur le dessalement et la mobilité pour relever ses défis structurels

Le projet structurant de réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer à Rabat vient d’être officiellement confirmé, à la faveur d’une convention signée entre la région du Grand Rabat et les pouvoirs publics.

L’annonce a été faite à l’issue de la session du Conseil de la région Rabat-Salé-Khémisset, présidée par Rachid Abdi (PAM), qui a indiqué que ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme d’investissements stratégiques. «Notre région contribuera à cet accord à hauteur de 867 millions de dirhams, sur un investissement global estimé à près de 1,5 milliard de dirhams», a-t-il précisé dans un entretien avec Le360.

Un projet stratégique face au stress hydrique

Selon le président du Conseil régional, ce chantier vise en priorité à garantir un approvisionnement durable en eau potable pour les populations, dans un contexte marqué par la sécheresse persistante et le déficit pluviométrique. L’usine de dessalement devra permettre d’atteindre une autonomie hydrique en sécurisant l’accès des habitants à cette ressource vitale.

La convention prévoit également le renforcement des infrastructures de traitement des eaux usées, à travers la station de Tamesna et celles implantées en milieu urbain. Ces installations ne traiteront pas seulement les eaux usées domestiques, mais aussi les eaux pluviales, aujourd’hui réutilisées pour l’arrosage des espaces verts. «Les eaux usées doivent impérativement être traitées pour prévenir la pollution des nappes phréatiques», a souligné Rachid Abdi.

Une vision intégrée et des financements mobilisés

Ce dispositif global combine ainsi dessalement, épuration des eaux et extension de la décharge d’Oum Azza, dans le cadre d’un programme pluriannuel financé par plusieurs départements ministériels.

Les études préparatoires sont d’ores et déjà entamées, a confirmé le président, ajoutant que la transformation de la décharge d’Oum Azza nécessitera un investissement de 84,5 millions de dirhams.

Transport et mobilité: de nouvelles perspectives

Au-delà de la gestion de la ressource en eau, le Conseil régional a validé d’autres conventions majeures, notamment dans le secteur de la mobilité. L’une d’elles porte sur le lancement d’un réseau de bus rapides (Bus Away) reliant Rabat à Témara, afin de renforcer la connectivité urbaine.

Un accent particulier a également été mis sur le transport scolaire et rural, dans le cadre d’un modèle pilote inédit. «Le monde rural dans notre région est vaste, faiblement peuplé et ne permet pas la construction d’écoles dans chaque village. Le transport scolaire s’impose donc comme la solution la plus efficace», a expliqué Rachid Abdi.

Expérimenté d’abord à Témara avec des résultats probants sur deux ans, ce programme a été étendu à Salé et sera bientôt généralisé à Khémisset, avec une enveloppe de 15 millions de dirhams par province. Ce projet est géré par une société régionale de services, créée dans le cadre de la régionalisation avancée, en partenariat avec le Conseil régional et les conseils provinciaux.