Témara redessine son cœur urbain: l’avenue Hassan II en pleine rénovation

Vue des travaux en cours à Témara de l'élargissement et la rénovation de l'avenue Hassan II. (Y.Mannan/Le360)

L’avenue Hassan II, l’artère emblématique de Témara, connaît actuellement de vastes travaux de rénovation et d’entretien. Traversant le centre-ville jusqu’au rond-point de la gare ferroviaire, ce boulevard historique est élargi à 40 mètres de largeur, avec une circulation fluide dans les deux sens.

La Société Témara Aménagement, maître d’ouvrage relevant de la grande wilaya de Rabat, supervise le chantier. Outre l’élargissement de la chaussée, de nouveaux trottoirs sont installés des deux côtés et l’avenue sera équipée d’un système d’éclairage public moderne, plus esthétique et plus économe.

Pour de nombreux habitants, cette réhabilitation était devenue nécessaire. S’ils saluent la transformation de cette artère, la plus ancienne du centre, ils espèrent que les travaux s’étendront bientôt au marché traditionnel voisin ainsi qu’aux vieux cafés mal entretenus, qui continuent de ternir l’image de l’entrée de la ville.

L’avenue Hassan II se prolonge jusqu’à Aïn Atiq, une agglomération voisine de Témara. Selon le Haut-commissariat au plan, la population de Témara atteignait 300.000 habitants en 2024. La ville s’est distinguée ces dernières années par l’éradication de ses bidonvilles, grâce à la promotion de logements économiques à Tamesna, Aïn Atiq, Skhirat et Bouznika.

Au-delà de l’aménagement d’une simple avenue, c’est toute la physionomie de Témara qui se redessine. La rénovation d’Hassan II illustre une ambition: transformer une ville-dortoir en un espace urbain moderne, attractif et mieux intégré à la dynamique régionale de Rabat-Salé-Kénitra.