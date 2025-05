Le projet de busway Rabat-Salé-Témara se précise: 4 lignes BHNS dans le pipe sur un parcours de 48 kilomètres

À l’issue de la phase des études d’avant-projet, la Société de développement local «Rabat Région Mobilité» a dévoilé de nouveaux détails autour de son projet de busway. Une infrastructure de grande envergure, qui s’étend sur un linéaire de 48,3 kilomètres de lignes exploitées, dont 38,5 km aménagés en nouveau couloir dédié, sera structurée en quatre lignes d’exploitation désignées BHNS1, BHNS2, BHNS3 et BHNS4.

Longue de 9 km, la ligne BHNS n°1 relie le terminus de la Ligne 1 du tramway situé à Madinat Al Irfane à Témara, en traversant les quartiers de Hay Riad à Rabat et de Guich et Oulad Mtaa à Témara. Son tracé emprunte des axes majeurs comme les avenues Allal El Fassi, AbdelKarim Khatib, Al Haour et Abderrahim Bouabid à Rabat, ainsi que les avenues Oudayas, Mohammed Hayani et Mohammed V à Témara. Le terminus de la ligne côté Témara est situé à l’intersection avec l’avenue Allal Ben Abdellah. La ligne dessert des pôles urbains stratégiques, dont le quartier de Hay Riad et plusieurs zones importantes de Témara. Elle offre également des correspondances essentielles avec des équipements hospitaliers importants (hôpital d’oncologie Moulay Abdellah, hôpital Cheikh Zaid, hôpital militaire Mohammed V) et permet de connecter la ville de Témara avec la zone universitaire et le pôle d’échange multimodal (PEM) Al Irfane.

Cette ligne optimise les déplacements quotidiens et offre une meilleure fluidité, une qualité de service accrue et une ponctualité renforcée pour les usagers.

Lire aussi : Transports: Rabat va se doter d’un réseau de Busway, long de 45 kilomètres

La ligne BHNS 2, d’une longueur de 10,8 km, relie Témara au quartier Yaacoub Al Mansour à Rabat. Elle emprunte un tronc commun de 4,9 km avec la ligne BHNS1, reliant le terminus de Témara (avenue Allal Ben Abdellah) à Hay Riad à Rabat, précisément au carrefour des avenues Bouabid et Ettarfa.

Après ce tronc commun, la ligne emprunte les avenues Ettarfa, Azzaytoun, Allal Fassi, les FAR, Massira, Al Kifah et rejoint son terminus au niveau de l’avenue Al Majd. Elle dessert le PEM Hay Riad et plusieurs équipements publics importants, notamment le complexe sportif Moulay Abdellah, ainsi que le centre commercial Al Manal, rapprochant l’offre de transport du mall Le Carrousel.

La ligne assure une connexion stratégique entre Témara et le pôle majeur de Yaacoub Al Mansour à Rabat. En outre, elle offrira une interconnexion multimodale avec la ligne 2 du tramway au niveau de la zone d’échange Al Kifah. Ce dispositif contribuera à une intégration plus efficace des quartiers périphériques au sein du réseau de transport de l’agglomération, favorisant ainsi une mobilité plus fluide et mieux coordonnée.

La ligne BHNS 3, longue de 10 kilomètres, relie les arrondissements Youssoufia et Yaacoub Al Mansour à Rabat. Elle traverse des quartiers résidentiels dynamiques et très denses tels que Hay Nahda, Takkadoum et El Youssoufia.

Son tracé emprunte des axes stratégiques, notamment les avenues Ahmed Reda Guedira, Mohammed Belhassan Ouazzani et Al Haouz. Après avoir franchi le grand carrefour du Hilton via une trémie, la ligne suit l’avenue Omar Ibn Al Khattab, puis s’étend le long des avenues Mahjoubi Ahrdane et Mohammed Triki avant de rejoindre l’avenue Houria.

Cette ligne renforce la desserte de zones résidentielles populaires et facilite leur connexion aux pôles d’activité de l’agglomération, en particulier le quartier d’Agdal. Elle assure également la desserte du PEM gare d’Agdal et la connexion avec la L2 du tramway, renforçant ainsi le maillage du réseau TCSP de l’agglomération.

La ligne dessert en particulier le siège de la commune de Youssoufia, le pôle universitaire Agdal de l’université Mohammed V, le stade Albarid, le stade Moulay Hassan en rénovation, la salle omnisport Ibn Yassine, le centre commercial Arribat Center et le nouveau conservatoire de musique de Yaacoub Al Mansour.

La dernière ligne BHNS 4, longue de 18,5 km, relie l’arrondissement de Laayayda au pôle de Technopolis, intégrant cet arrondissement au tissu urbain de l’agglomération et favorisant l’interconnexion et l’inclusion de ses habitants. Elle dessert notamment le pôle universitaire de Salé et la zone en développement Technopolis avec ses multiples équipements (université internationale de Rabat, futur hôpital universitaire de l’UIR, Université Mohammed 6).

La ligne se compose de trois tronçons distincts. Un premier tronçon de 6 km en site propre BHNS, reliant Laayayda à la ligne 2 du tramway, en passant par les avenues Moulay Rachid, Aviation, Bouabid et Abdelkrim Khattabi qui abrite plusieurs équipements publics, en particulier la préfecture de Salé. Puis, un deuxième tronçon de 3,5 km en plateforme mutualisée avec le tramway, prolongeant la ligne jusqu’au terminus situé à El Kariat. Ce tronçon permettra de connecter la zone nord de Salé avec le réseau du tramway de l’agglomération. Un tronçon final de 9 km va ensuite relier El Kariat à Salé Jadida et Technopolis. Ce dernier segment comprend un linéaire banalisé de 1,4 km à l’entrée de Technopolis, où la circulation est fluide sans site propre.

En plus des ouvrages d’art prévus dans le cadre du projet BHNS, des trémies et ouvrages d’art sont programmés par les communes et les autres acteurs intervenant dans l’espace public dans le cadre de leurs programmes d’investissement respectifs. À titre non limitatif, il est prévu un ouvrage d’art au niveau de l’avenue des FAR à Rabat pour franchir la voie ferrée et l’avenue Hassan II. D’autres ouvrages en interface avec le réseau du BHNS sont aussi programmés au niveau des communes de l’agglomération.