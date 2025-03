Témara: saisie de plus de 4,3 tonnes de résine de cannabis, cinq personnes interpellées

Les éléments de la police de Témara ont réussi, dans la soirée du mardi 4 mars, à mettre en échec une tentative de trafic de quatre tonnes et 321 kilogrammes de résine de cannabis. Menée grâce aux renseignements fournis par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), leur intervention s’est déroulée en coordination avec les éléments de la Gendarmerie royale de Skhirat, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L’enquête, toujours en cours, a conduit à l’arrestation de cinq suspects, dont l’âge varie de 25 à 45 ans. Lors de leur interpellation, les forces de l’ordre ont procédé à la fouille de deux véhicules utilitaires, où elles ont découvert 109 ballots de résine de cannabis. Quatre véhicules servant à la logistique de ce trafic, ainsi qu’une somme de 400.000 dirhams, soupçonnée d’être issue de cette activité illégale, ont également été saisis.

تمارة..إحباط محاولة تهريب أربعة أطنان و321 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. pic.twitter.com/EK7mIi9oSo — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) March 5, 2025

Les cinq mis en cause ont été placés en garde à vue, dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les éventuelles ramifications de ce réseau et d’identifier et d’arrêter d’éventuels complices impliqués dans ces actes illicites.