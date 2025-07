Dessalement: l’espagnol Cox va investir 250 millions d’euros dans l’extension de l’usine d’Agadir

L'usine de dessalement de l'eau de mer d'Agadir est la plus grande station dans le monde conçue pour l'utilisation combinée de l'eau potable et de l'irrigation, avec une capacité de 275.000 m3/jour. . Abengoa

Ce projet d’extension va permettre à l’usine de dessalement d’Agadir d’atteindre une capacité totale de 400.000 mètres cubes par jour, alimentant ainsi en eau potable deux millions de personnes et irriguant 13.600 hectares de terres agricoles, dans l’une des zones les plus touchées par le stress hydrique, souligne Cox dans un communiqué.

Cox opère au Maroc depuis plus de 50 ans, notamment dans le secteur de l’eau. L’usine de dessalement d’Agadir est reconnue comme une référence internationale en matière de partenariat public-privé (PPP), associant Cox et les autorités marocaines, et dont la production est destinée à deux clients stratégiques: l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts. Ce modèle a été reconnu par l’Association internationale de dessalement (IDA) comme le meilleur PPP de l’année.

De plus, Cox va doter l’usine de dessalement d’une installation éolienne de plus de 150 MW, selon le modèle «Energy Follows Water».

L’investissement total prévu pour l’extension de l’usine de dessalement et du parc éolien dépasse 250 millions d’euros entre 2025 et 2027. La mise en service de l’extension de l’usine de dessalement est prévue entre 2026 et 2027, tandis que le parc éolien sera opérationnel en 2027.

L’extension de l’usine d’Agadir intervient quelques semaines après l’annonce d’une alliance stratégique avec AMEA Power, l’un des principaux acteurs des énergies renouvelables au Moyen-Orient. Cette coentreprise permettra à Cox d’accélérer sa croissance en Afrique et au Moyen-Orient, avec l’objectif d’atteindre une capacité de production d’eau gérée de 2 millions de m³/jour.