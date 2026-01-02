Météo. Fortes pluies attendues sur plusieurs provinces du Royaume ce vendredi 2 janvier, avec des chutes de neige sur le Haut Atlas

Les sommets enneigés de l'Atlas se dressent en arrière-plan du désert d'Agafay, près de Marrakech.

Temps assez froid sur l’Atlas et l’Oriental.

– Formations brumeuses sur la Méditerranée, la vallée de Moulouya et localement sur les côtes Sud.

– Pluies ou averses sur les côtes et les plaines atlantiques Centre, le Souss et le Nord des provinces sahariennes.

– Ciel nuageux avec pluies sur les plaines atlantiques Nord et l’Ouest des provinces sahariennes.

– Chutes de neige sur les sommets du Haut Atlas.

– Fortes rafales de vent sur les plaines atlantiques Nord centre, l’Atlas, l’Oriental et le Nord des provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de -05/00°C sur les reliefs de l’Atlas, de 04/08°C sur le Rif et les hauts plateaux, de 08/12°C sur le Sud-Est et de 12/16°C partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Tanger et Tan-Tan et peu agitée à agitée entre Tan-Tan et Laâyoune.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes pluies, chutes de neige et vent fort, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces

températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 02 janvier 2026 :

– Oujda min 11 max 23

– Bouarfa min 05 max 14

– Al Hoceima min 12 max 21

– Tétouan min 15 max 18

– Sebta min 16 max 16

– Mellilia min 13 max 19

– Tanger min 14 max 19

– Kénitra min 15 max 20

– Rabat min 14 max 20

– Casablanca min 12 max 21

– El Jadida min 13 max 21

– Settat min 12 max 21

– Safi min 13 max 20

– Khouribga min 11 max 18

– Béni Mellal min 09 max 21

– Marrakech min 13 max 24

– Meknès min 09 max 21

– Fès min 10 max 20

– Ifrane min 05 max 13

– Taounate min 11 max 22

– Errachidia min 06 max 17

– Ouarzazate min 06 max 16

– Agadir min 16 max 25

– Essaouira min 15 max 22

– Laâyoune min 12 max 24

– Es-Semara min 14 max 25

– Dakhla min 15 max 21

– Aousserd min 14 max 26

– Lagouira min 16 max 21

– Midelt min 04 max 14.