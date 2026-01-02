Société

Météo. Fortes pluies attendues sur plusieurs provinces du Royaume ce vendredi 2 janvier, avec des chutes de neige sur le Haut Atlas

Les sommets enneigés de l'Atlas se dressent en arrière-plan du désert d'Agafay, près de Marrakech.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 2 janvier 2026:

Temps assez froid sur l’Atlas et l’Oriental.

– Formations brumeuses sur la Méditerranée, la vallée de Moulouya et localement sur les côtes Sud.

– Pluies ou averses sur les côtes et les plaines atlantiques Centre, le Souss et le Nord des provinces sahariennes.

– Ciel nuageux avec pluies sur les plaines atlantiques Nord et l’Ouest des provinces sahariennes.

– Chutes de neige sur les sommets du Haut Atlas.

– Fortes rafales de vent sur les plaines atlantiques Nord centre, l’Atlas, l’Oriental et le Nord des provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de -05/00°C sur les reliefs de l’Atlas, de 04/08°C sur le Rif et les hauts plateaux, de 08/12°C sur le Sud-Est et de 12/16°C partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Tanger et Tan-Tan et peu agitée à agitée entre Tan-Tan et Laâyoune.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes pluies, chutes de neige et vent fort, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces

températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 02 janvier 2026 :

Oujda min 11 max 23

Bouarfa min 05 max 14

Al Hoceima min 12 max 21

Tétouan min 15 max 18

Sebta min 16 max 16

Mellilia min 13 max 19

Tanger min 14 max 19

Kénitra min 15 max 20

Rabat min 14 max 20

Casablanca min 12 max 21

El Jadida min 13 max 21

Settat min 12 max 21

Safi min 13 max 20

Khouribga min 11 max 18

Béni Mellal min 09 max 21

Marrakech min 13 max 24

Meknès min 09 max 21

Fès min 10 max 20

Ifrane min 05 max 13

Taounate min 11 max 22

Errachidia min 06 max 17

Ouarzazate min 06 max 16

Agadir min 16 max 25

Essaouira min 15 max 22

Laâyoune min 12 max 24

Es-Semara min 14 max 25

Dakhla min 15 max 21

Aousserd min 14 max 26

Lagouira min 16 max 21

Midelt min 04 max 14.

