«Mocronado’s»: une mémoire vivante des premiers immigrés marocains aux Pays-Bas

La 2ème saison de la série-documentaire Mocronado's , consacrée aux premiers travailleurs marocains aux Pays-Bas, est diffusée depuis le 6 septembre 2025.

«Mocronado’s» n’est pas un documentaire comme les autres. Il s’inscrit dans une démarche profondément personnelle pour son réalisateur. Jalal Bouzamour puise son inspiration dans l’histoire de son propre père, lui aussi ancien travailleur immigré. Pour lui, cette série est bien plus qu’un projet audiovisuel, c’est un devoir de mémoire.

Dans cette deuxième saison, composée de trois épisodes, quatre hommes marocains aujourd’hui retraités — Mustapha Douhaha (80 ans), Akil Lamdahhi (77 ans), Fouad Bennis (77 ans) et Mohamed Yettefti (75 ans) — livrent un témoignage rare et précieux. Tous ont fait partie de cette première génération de travailleurs invités, recrutés à une époque où les Pays-Bas avaient besoin de main-d’œuvre. Plus d’un demi-siècle plus tard, ils retracent un parcours de vie marqué par l’exil, l’intégration, l’amour, et la transmission à leurs enfants.

Une série documentaire intime et intergénérationnelle

A travers les trois épisodes de cette 2ème saison, ils se remémorent dans un premier temps leurs premières rencontres amoureuses, souvent inattendues, dans des discothèques ou au hasard de la vie quotidienne, lesquelles ont abouti à des unions qui ont joué un rôle clé dans leur enracinement aux Pays-Bas.

La caméra s’attarde sur les visages et les voix de quatre protagonistes qui partagent, avec pudeur et sincérité, les souvenirs de leur jeunesse, leur arrivée en terre néerlandaise, et les choix qui ont façonné leur existence. Tous ont un point commun qui donne à cette saison une dimension particulière: ils ont construit leur vie avec des femmes néerlandaises, un choix de cœur qui a profondément influencé leur rapport à la société d’accueil.

Le second épisode s’intéresse ensuite aux premières années d’adaptation avec la barrière de la langue, la découverte d’un nouveau mode de vie, et le lent processus d’intégration dans un pays culturellement très éloigné de leur terre natale. Enfin, la série aborde les défis liés à l’éducation des enfants dans une société différente, entre héritage culturel marocain et valeurs néerlandaises.

Une génération à ne pas oublier

Diffusée depuis le 6 septembre à 20h40 sur NPO 2, cette saison de «Mocronado‘s» est un témoignage d’autant plus précieux que ces hommes sont parmi les derniers à pouvoir raconter cette histoire de vive voix. À travers leurs récits, c’est toute une époque qui ressurgit — celle d’une migration souvent présentée comme temporaire, mais qui s’est transformée en vie entière.