«Merci Dix»: un court-métrage américain rend hommage au vintage des anciens grands taxis marocains

Dans ce nouveau court-métrage entièrement tourné en 16 millimètres, Matthew Trainor marche dans les pas d’Ibrahim, chauffeur de taxi depuis 30 ans à Marrakech, qui conduit depuis tout autant d’années une Mercedes-Benz 240D, icône désormais vintage des grands taxis marocains.

Entre nostalgie et philosophie, Ibrahim raconte sa vision de la vie, forgée sur les routes du Maroc au contact des autres, qu’il observe dans son rétroviseur et avec lesquels se nouent des rapports d’amitié à mesure que les kilomètres défilent. Si Ibrahim est bien le personnage principal du court-métrage, la star n’en demeure pas moins son véhicule, vestige des années 70 et 80, supplanté désormais par des modèles plus récents, plus rapides, plus économiques mais assurément dénués de son aura. Elles qui étaient quelques millions il y a quelques années ne sont plus que six à Marrakech, explique Ibrahim, nostalgique.

En donnant la parole à Ibrahim, en le filmant dans son quotidien, Matthew Trainor parvient à capturer le charme intemporel d’un certain Maroc où on érige en valeurs sacrées l’hospitalité, la bienveillance envers autrui et l’éloge de la lenteur.

«Dans une ville en pleine modernisation, Ibrahim choisit d’avancer à son rythme. Monter à bord de sa voiture, c’est être à l’écoute, être invité, parfois même témoin d’un moment intime, et finalement, être un ami. La Mercedes-Benz 240D est depuis longtemps une icône au Maroc. Ce n’est pas seulement le véhicule, c’est une tradition et une perspective qui vont disparaître», explique ainsi le réalisateur dont le film établit un touchant parallèle entre l’homme et son véhicule, tous deux témoins d’un Maroc qui change, dont on salue la modernité tout en restant attaché à son histoire.

Quant au titre du court-métrage, «il tire son nom de l’expression franco-marocaine signifiant ‘merci dix fois’ – un clin d’œil à la Mercedes emblématique des conducteurs qui ont popularisé cette expression» , explique-t-on sur la plateforme Nowness, sur laquelle a été diffusé le court-métrage.