New York: le marocain Hisham Aidi reçoit le prix Vanguard pour son travail sur l’héritage de Malcom X

Politologue, journaliste, réalisateur, professeur des relations internationales à l’École des affaires internationales et publiques de l’Université Columbia, Hisham Aidi est aussi conseiller académique au Malcolm X & Dr Betty Shabazz Memorial & Educational Center.

Il mène depuis trente ans un travail approfondi de recherches sur l’héritage de Malcom X avec pour objectif de le préserver à l’échelle mondiale. Il collabore en ce sens étroitement avec la famille Shabazz en participant à des initiatives culturelles et éducatives à Harlem, au profit des jeunes défavorisés et incarcérés.

Ainsi a-t-il participé à la conception d’une nouvelle exposition consacrée à Malcom X, dans le cadre de laquelle est retracé son parcours politique et son impact à l’international, et a également réalisé un documentaire intitulé «Malcom X and the Sudanese», révélant l’influence du Soudan sur le militantisme de Malcom X. Chercheur principal du projet Columbia Malcolm X, ses recherches l’ont mené à parcourir le monde afin de donner la parole à des témoins de cette histoire et explorer la perception de Malcom X à l’international.

Le 19 mai, à l’occasion du centenaire de la mort de Malcom X, Hishan Aidi s’est vu remettre le Vanguard Award par Ilyasah Shabbaz et la ville de New York devant un parterre de personnalités – parmi lesquelles la chanteuse Lauryn Hill – assistant à la cérémonie organisée au centre culturel The Malcolm X and Dr Betty Shabazz Memorial and Education Center, l’endroit même où le militant a été assassiné.

En remettant ce prix à celui qui s’est imposé comme un conseiller de la famille de Malcom X, Ilyasah Shabazz a rappelé que cette récompense était destinée à des «visionnaires dont l’engagement en faveur de la justice, de l’égalité et de la vérité» a transformé le débat mondial sur les droits et inspiré des générations entières.

Marc Lamont Hill, universitaire qui officiait ce soir-là en maître de cérémonie a également rappelé qu’Hisham Aidi, lauréat de l’American Book Award, du Hip Hop Scholar Award et du Carnegie Scholar Award, chercheur principal du projet Columbia Malcolm X et contributeur à Souls, une revue sur la politique, la culture et la société noires, «a largement contribué au développement des études sur Malcolm X dans le monde entier».