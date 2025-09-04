Culture

La réalisatrice marocaine Hind Bensari récompensée à Venise

Hind Bensari, réalisatrice marocaine.

La 13ème édition de Final Cut, qui se déroulait à Venise du 31 août au 2 septembre, dans le cadre du Venice Production Bridge de la 82ème Mostra de Venise, a dévoilé la liste de ses lauréats.

Par Zineb Ibnouzahir
Le 04/09/2025 à 10h18

«Out of School», film documentaire réalisé par la marocaine Hind Bensari, a remporté deux prix à l’issue du vote du jury de Final Cut, programme de la Biennale de Venise visant à apporter une aide concrète à la réalisation de films en provenance d’Afrique, d’Irak, de Jordanie, du Liban, de Palestine, de Syrie et du Yémen.

La réalisatrice a ainsi reçu un premier prix de 5.000 euros remis par le Red Sea Fund et un deuxième prix de 2.500 euros émanant du Festival international d’Amiens pour son film documentaire mettant en scène Moqari et Fatima, un frère et sa sœur de treize et onze ans, alors que ceux-ci entament leur première année de déscolarisation et abordent une phase de transition au cours de laquelle ils sont contraints de basculer dans la vie d’adulte.

À travers leur histoire s’écrit également celle de l’exode rural, du déchirement de devoir quitter un village, une vie au rythme des saisons, pour tenter de s’intégrer dans une vie urbaine avec d’autres repères.

Composé de Fatih Abay (European Film Academy), Nathalie Jeung (Kinology) et Claudio Rapino (Maestro Distribution), le jury du programme a décerné le premier prix, celui de la Biennale de Venise, à «The Station» de la réalisatrice yéménite Sara Ishaq. Celle-ci a remporté ce prix de 5.000 euros au titre du meilleur film en post-production ainsi que quatre autres prix des sponsors de Final Cut équivalant à près de 35.000 euros.

Grâce à ces aides financières, ce programme assure ainsi le soutien des films dans leur phase de post-production et offre aux producteurs et réalisateurs l’opportunité de présenter des films encore en phase de production aux professionnels du cinéma et aux distributeurs internationaux afin de faciliter la post-production et de promouvoir les partenariats de coproduction et l’accès au marché.

