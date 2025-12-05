Plan d’autonomie, développement au Maroc, vision atlantique royale: les nouvelles positions des Pays-Bas

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue néerlandais, David Van Weel.

Dans une Déclaration conjointe adoptée à l’issue des entretiens, à La Haye, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue néerlandais, David Van Weel, les Pays-Bas ont salué les progrès réalisés par le Maroc, notamment les réformes ambitieuses mises en œuvre sous la conduite du roi Mohammed VI.

Les Pays-Bas saluent les réformes entreprises par le Maroc sous la Conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et les Initiatives Royales africaines, tout en rendant hommage à l’engagement personnel du Souverain en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods

🔗https://t.co/9z6rPxA3Ib pic.twitter.com/XpjnMrktnt — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) December 5, 2025

Les Pays-Bas ont ainsi mis en avant les efforts du Royaume en matière de développement politique, économique et social, à travers notamment le nouveau modèle de développement, la réforme du Code de la Famille, ainsi que la régionalisation avancée.

La partie néerlandaise a également exprimé un grand intérêt pour les initiatives atlantiques lancées par le Souverain au profit du continent africain, citant l’initiative du processus des États africains atlantiques, l’initiative royale visant à permettre aux États du Sahel d’accéder à l’Océan Atlantique, ainsi que le projet de Gazoduc Africain Atlantique.

🇲🇦-🇳🇱 M. Nasser Bourita s'est entretenu à la Haye avec son homologue du Royaume des Pays-Bas, M. David Van Weel. A cette occasion, les deux Ministres se sont félicités du momentum positif que connaît la relation et ont décidé d’œuvrer à l’élever au rang de Partenariat Stratégique pic.twitter.com/utmmsBbzlG — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) December 5, 2025

Ces initiatives, souligne la Déclaration conjointe, visent à faire de l’espace atlantique africain un cadre géostratégique propice au développement intra-africain, à la stabilité et à la prospérité du Continent.

Les Pays-Bas ont, en outre, salué le rôle constructif joué par le Maroc au Moyen-Orient, rendant hommage à l’engagement personnel du roi Mohammed VI, en sa qualité de président du Comité Al-Qods.

Les Pays-Bas ont également affirmé qu’«une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réalisable pour mettre un terme définitif à ce différend régional».

#Sahara_marocain: Les Pays-Bas ont affirmé qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réalisable pour mettre un terme définitif à ce différend régional

(Déclaration Conjointe) pic.twitter.com/xdH4aBvxQ4 — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) December 5, 2025

La Déclaration conjointe indique également que les Pays-Bas accueillent favorablement l’adoption de la Résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU et expriment leur plein soutien aux efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel visant à faciliter et mener des négociations fondées sur l’Initiative marocaine d’autonomie, dans l’objectif d’aboutir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable, telle que préconisée par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.