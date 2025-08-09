Inauguration de la nouvelle ligne de fret maritime par camion entre le Maroc, les Pays-Bas et le Royaume-Uni

Dans un communiqué, Samskip a annoncé le lancement d’une nouvelle ligne de transport maritime, conçue spécialement pour les exportateurs de produits frais. Elle représente une excellente alternative au transport routier pour les fruits et légumes marocains. Un accord à long terme a d’ailleurs été signé avec le Moroccan Fruit Board afin de renforcer cette nouvelle solution logistique.

Samskip propose des départs hebdomadaires sans escale et un service intégré, assurant un dédouanement et un transport terrestre fluides pour les denrées périssables à destination des principaux marchés européens.

Lire aussi : Tout savoir sur la nouvelle ligne de fret maritime par camion Agadir-Dakar

«Cette nouvelle connexion marque une étape majeure, non seulement pour Samskip, mais aussi pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement entre le Maroc et l’Europe du Nord», a déclaré Ólafur Orri Ólafsson, directeur commercial de Samskip.

Grâce à ses capacités de transbordement et de cross-docking à Rotterdam, Samskip dit être en mesure de livrer ses clients dans toute l’Europe, en Norvège, en Pologne, en Suède, en Finlande et dans les États baltes en quelques jours seulement après leur arrivée à Rotterdam. Les livraisons d’Agadir vers l’Irlande peuvent être effectuées en seulement six jours, est-il précisé.