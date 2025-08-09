Economie

Inauguration de la nouvelle ligne de fret maritime par camion entre le Maroc, les Pays-Bas et le Royaume-Uni

Un navire de l'entreprise néerlandaise Samskip.

L’entreprise néerlandaise Samskip vient d’annoncer le lancement de la première ligne de fret maritime camionné reliant Agadir et Casablanca directement au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Par La Rédaction
Le 09/08/2025 à 18h48

Dans un communiqué, Samskip a annoncé le lancement d’une nouvelle ligne de transport maritime, conçue spécialement pour les exportateurs de produits frais. Elle représente une excellente alternative au transport routier pour les fruits et légumes marocains. Un accord à long terme a d’ailleurs été signé avec le Moroccan Fruit Board afin de renforcer cette nouvelle solution logistique.

Samskip propose des départs hebdomadaires sans escale et un service intégré, assurant un dédouanement et un transport terrestre fluides pour les denrées périssables à destination des principaux marchés européens.

Lire aussi : Tout savoir sur la nouvelle ligne de fret maritime par camion Agadir-Dakar

«Cette nouvelle connexion marque une étape majeure, non seulement pour Samskip, mais aussi pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement entre le Maroc et l’Europe du Nord», a déclaré Ólafur Orri Ólafsson, directeur commercial de Samskip.

Grâce à ses capacités de transbordement et de cross-docking à Rotterdam, Samskip dit être en mesure de livrer ses clients dans toute l’Europe, en Norvège, en Pologne, en Suède, en Finlande et dans les États baltes en quelques jours seulement après leur arrivée à Rotterdam. Les livraisons d’Agadir vers l’Irlande peuvent être effectuées en seulement six jours, est-il précisé.

Par La Rédaction
Le 09/08/2025 à 18h48
#Maroc#Agadir#Casablanca#Pays-Bas#Royaume-Uni

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Fret maritime: le Maroc n’est pas à l’abri des répercussions du conflit entre l’Iran et Israël

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Fret maritime: après la desserte de Dakar, le projet de liaison Agadir-Cadix se précise

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Tout savoir sur la nouvelle ligne de fret maritime par camion Agadir-Dakar

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Les tarifs du fret maritime repartent à la hausse

Articles les plus lus

1
Affaire Amir Dz: la justice française émet un mandat d’arrêt international contre un haut «diplomate» algérien
2
Les sept plaies du tourisme
3
Nedjib Sidi Moussa, le scribe servile: aboyeur d’Alger et arnaqueur intellectuel en France
4
Gouvernement Akhannouch: destinations estivales, entre fiefs, plages et secrets bien gardés
5
Nouvelles mesures de Macron contre l’Algérie: sous le choc, le régime d’Alger balbutie
6
France-Algérie: le détail des mesures décrétées par Macron contre le régime d’Alger
7
Tebboune ou la diplomatie de l’esbroufe pour masquer l’isolement de l’Algérie
8
Quand un aveugle attaque le Maroc…
Revues de presse

Voir plus