«La solution la plus réalisable»: les Pays-Bas soutiennent le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine

Des manifestations de joie des Marocains après la décision du Conseil de sécurité actant l'adoption de la proposition marocaine d'autonomie pour le Sahara.

Cette position a été exprimée dans la Déclaration conjointe adoptée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre néerlandais des Affaires étrangères et ministre de l’Asile et de la Migration, David Van Weel, à l’issue de leur rencontre, vendredi, à La Haye.

La Déclaration conjointe indique également que les Pays-Bas accueillent favorablement l’adoption de la Résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU et expriment leur plein soutien aux efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel visant à faciliter et mener des négociations fondées sur l’Initiative marocaine d’autonomie, dans l’objectif d’aboutir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable, telle que préconisée par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.