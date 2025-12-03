Belgique-Maroc: un alignement stratégique autour du Sahara marocain

La Belgique poursuit avec détermination le renforcement de son soutien à la marocanité du Sahara, franchissant des étapes décisives qui scellent sa position définitive sur ce dossier. Bruxelles, siège de la commission de l’Union européenne, a choisi de consolider son partenariat avec le Maroc en surmontant cet obstacle, pour bâtir une coopération stratégique plus robuste et plus étendue, rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 4 décembre.

Cette orientation, initiée par la visite en janvier dernier du ministre belge des Affaires étrangères et son appui au plan d’autonomie, trouve une nouvelle confirmation dans sa récente déclaration au Parlement. Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a adopté un langage clair: la Belgique agira désormais aux niveaux diplomatique et économique sur le fondement de sa nouvelle position concernant le Sahara marocain. Il a précisé que le consulat général de Belgique à Rabat exerce sa mission sur l’ensemble du Royaume, sans discrimination régionale, accordant aux Belges inscrits dans la région du Sahara les mêmes services consulaires que dans les autres provinces.

Le chef de la diplomatie belge est allé au-delà des principes en invitant l’ambassadeur de Belgique à Rabat à se rendre au Sahara marocain. L’objectif est d’y préparer des initiatives économiques, signant ainsi l’intérêt manifeste de Bruxelles pour les opportunités d’investissement dans les provinces du Sud et balisant le terrain pour ses entreprises désireuses de pénétrer les marchés africains.

Parallèlement, Prévot a annoncé des préparatifs pour une visite gouvernementale au Maroc au printemps prochain, destinée à mettre en œuvre l’accord politique signé en octobre 2025. Il a également évoqué, pour cette mandature législative, l’organisation d’une visite d’État de haut niveau, incluant une présence royale, à l’occasion de la célébration des relations bilatérales.

Cette prise de position officielle intervient après que de nombreuses voix au sein du Parlement belge ont appelé à une adhésion formelle de Bruxelles à la liste des pays de l’Union européenne soutenant la marocanité du Sahara, note Al Ahdath Al Maghribia. L’alignement de la Belgique sur cette position est perçu comme un symbole fort, confirmant que l’UE a définitivement tranché en faveur d’un soutien total. Une conviction partagée par Bernard Quintin, ministre des Affaires européennes, qui a déclaré, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue marocain Nacer Bourita, avoir «saisi les détails du plan d’autonomie et dans quelle mesure cette question a un caractère existentiel pour le Maroc».