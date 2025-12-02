Sahara marocain. À son tour, le Niger salue l’adoption de la résolution 2797

Le Niger a salué, mardi, l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution 2797 qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Royaume comme base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution à la question du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens de l’extérieur, Bakary Yaou Sangaré, à la suite de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la Conférence sur les victimes du terrorisme en Afrique, qui se tient les 2 et 3 décembre à Rabat.