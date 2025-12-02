Politique

Sahara marocain. À son tour, le Niger salue l’adoption de la résolution 2797

Le ministre des Affaires étrangères nigérien Bakary Yaou Sangaré et son homologue Nasser Bourita à Rabat.

Le Niger salue l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité qui consacre le plan marocain d’autonomie.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/12/2025 à 13h31

Le Niger a salué, mardi, l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution 2797 qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Royaume comme base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution à la question du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens de l’extérieur, Bakary Yaou Sangaré, à la suite de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la Conférence sur les victimes du terrorisme en Afrique, qui se tient les 2 et 3 décembre à Rabat.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/12/2025 à 13h31
#sahara#Niger#Bakary Yaou Sangaré#Nasser Bourita

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sahara, autonomie et Conseil de sécurité: le momentum Maroc expliqué par Youssef Amrani au Hudson Institute

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Alger détourne une conférence africaine pour relancer son narratif perdu sur le Sahara

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sahara marocain: le Parlement européen rejette une tentative de bloquer la mise en œuvre de l’Accord agricole Maroc-UE

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Résolution 2797 de l’ONU sur le Sahara: comment l’Algérie a retardé sa publication en vue de pervertir la traduction du texte final

Articles les plus lus

1
Les confidences de Tahar Ben Jelloun après ses retrouvailles avec Boualem Sansal et Kamel Daoud
2
Tebboune ose tout… et c’est même à cela que l’on reconnaît les présidents faillis
3
Comment un espace vert protégé à Aïn Sebaâ s’est retrouvé aux mains d’une société immobilière? La Commune de Casablanca brise le silence
4
L’ONDA met en service «Aérobus», une navette qui relie Casablanca à l’aéroport Mohammed V pour 50 DH
5
Alger détourne une conférence africaine pour relancer son narratif perdu sur le Sahara
6
Jodie Foster, star d’Hollywood: «l’âge de la soixantaine m’a libérée et je suis tentée de tourner au Maroc»
7
L’Algérie, une fabrication coloniale: ce que révèlent les archives militaires françaises
8
Les pluies redonnent vie aux pâturages de Figuig: les éleveurs optimistes pour une saison prometteuse
Revues de presse

Voir plus