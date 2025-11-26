Politique

Sahara marocain: le Parlement européen rejette une tentative de bloquer la mise en œuvre de l’Accord agricole Maroc-UE

Lors d'une session de travail au Parlement européen, le 17 janvier 2023 à Strasbourg.

Lors d'une session de travail au Parlement européen, le 17 janvier 2023 à Strasbourg.. AFP or licensors

Le Parlement européen a finalement conforté le Maroc en entérinant l’acte délégué de la Commission européenne relatif à l’étiquetage des produits agricoles issus des provinces du Sud. Malgré une tentative d’objection menée par certains groupes hostiles, l’instance législative de l’UE a confirmé la pleine conformité de l’accord agricole Maroc-UE et la reconnaissance des régions du Sahara marocain dans les échanges commerciaux.

Le Parlement européen a rejeté, ce mercredi, une «motion d’objection» introduite par certains milieux de droite et d’extrême droite, contre le projet d’acte délégué présenté par la Commission européenne dans le cadre de la mise en œuvre de ses engagements découlant de l’Accord sous forme d’échange de lettres conclu entre le Maroc et l’UE le 3 octobre dernier au sujet de l’exportation des produits agricoles marocains sur le marché européen.

Par ce vote, le Parlement européen entérine l’acte délégué présenté par la Commission européenne, qui opérationnalise notamment la référence aux régions du Sahara marocain, conformément à l’Accord.

À rappeler que le Maroc et l’Union européenne ont signé, le 3 octobre 2025 à Bruxelles, l’échange de lettres amendant l’accord agricole liant les deux parties, confirmant l’application aux produits agricoles des provinces du Sud des mêmes conditions d’accès préférentiel au marché européen que ceux du reste du Royaume, conformément à l’Accord d’association Maroc-UE.

Le même accord introduit des ajustements techniques destinés à faciliter l’accès des produits et à les valoriser, notamment en matière d’information du consommateur, par un étiquetage mentionnant les régions de production au Sud du Royaume – Laayoune-Sakiat el Hamra et Dakhla-Oued Eddahab.

