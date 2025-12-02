Politique

Sahara marocain. Le Burkina Faso salue l’adoption de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité de l’ONU

Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et son homologue burkinabé, Karamoko Jean Marie Traoré, le 2 décembre à Rabat.

Le Burkina Faso réitère son soutien ferme à l’intégrité territoriale du Maroc et salue l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution historique 2797 qui consacre le plan d’autonomie.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/12/2025 à 13h07

Le Burkina Faso a réitéré, ce mardi 2 décembre, son soutien ferme et constant à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, tout en saluant l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution historique 2797 qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Royaume comme base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution à la question du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traore, lors de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de leur participation à la Conférence sur les victimes du terrorisme en Afrique, qui se tient les 2 et 3 décembre à Rabat.

Karamoko Jean Marie Traore a, dans ce sens, réaffirmé l’appui du Burkina Faso à l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume du Maroc, qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend.

Le chef de la diplomatie burkinabé s’est aussi félicité de l’ouverture par le Burkina Faso d’un consulat général à Dakhla, le 23 octobre 2020.

Pour sa part, Nasser Bourita a exprimé sa reconnaissance au Burkina Faso pour cette position constante et indéfectible.

