Le ministre des Affaires étrangères belge confirme l’engagement diplomatique et économique de Bruxelles sur le Sahara marocain

Intervenant lors d’une réunion de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants belge, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévot, a tenu à souligner que le consulat général de Belgique à Rabat est compétent pour le Royaume du Maroc sans distinction régionale, y compris pour la région du Sahara en ce qui concerne les services et l’assistance consulaires.

Il a fait remarquer que les Belges résidant dans les provinces du Sud du Royaume y sont inscrits et bénéficient des services consulaires au même titre que leurs compatriotes établis dans les autres régions du Maroc et que l’assistance consulaire est offerte aux Belges de passage dans la région.

Lire aussi : Sahara marocain. Le Burkina Faso salue l’adoption de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité de l’ONU

Le vice-Premier ministre belge a assuré qu’il veillera dans les semaines qui viennent à donner pleinement corps aux engagements pris par la Belgique dans le cadre de l’accord politique signé entre les deux Royaumes le 23 octobre dernier afin de renforcer davantage la coopération bilatérale dans plusieurs domaines.

Il a fait savoir, à ce propos, qu’il invitera l’ambassadeur de Belgique à Rabat à effectuer très prochainement une visite dans la région du Sahara afin d’y préparer ou de soutenir plusieurs initiatives de nature économique comme la visite d’entreprises belges, l’organisation de fora économiques en Belgique ou au Maroc ou encore d’une mission économique des trois agences régionales belges dans la région.

Il a également annoncé la préparation d’une visite gouvernementale au Maroc durant le printemps prochain, axée sur la mise en œuvre de cet accord, notant que pour célébrer les relations belgo-marocaines «nous travaillons même à l’organisation dans le courant de cette législature d’une visite d’État et de haut niveau avec une présence Royale au Maroc».

M. Prévot a rappelé que l’accord politique signé avec le Maroc en octobre constitue un pas important dans le cadre d’un partenariat stratégique fondé sur des liens économiques, humains et culturels très importants, en ce sens qu’il permet d’explorer plus en avant les nombreuses opportunités économiques qui s’offrent aux entreprises belges au Maroc et inversement, ainsi que l’instauration d’un dialogue accru sur les questions sécuritaires, la modernisation de la coopération judiciaire et le renforcement de la coopération en matière de migration, de lutte contre le crime organisé et le blanchiment d’argent.

Lire aussi : Sahara, autonomie et Conseil de sécurité: le momentum Maroc expliqué par Youssef Amrani au Hudson Institute

Il a, de même, réaffirmé le soutien de la Belgique au plan marocain d’autonomie, le qualifiant de «la base la plus adéquate» pour trouver une solution au conflit autour du Sahara.

«L’initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara présentée en 2007 et qui prévoit que cette région s’inscrit dans le cadre de la souveraineté du Maroc et de son unité nationale constitue désormais pour la Belgique la base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à une solution politique qui soit juste, durable et mutuellement acceptable par les parties conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies», a-t-il insisté.