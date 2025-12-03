Le Conseil suprême du CCG réaffirme la marocanité du Sahara et salue la résolution 2797 de l’ONU

Dans son communiqué final sanctionnant les travaux de sa 46ème session, tenue dans la capitale du Bahreïn, le Conseil suprême du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG) a salué également la résolution 2797 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 31 octobre 2025, qui consacre l’initiative d’autonomie comme un pas important pour parvenir à une solution réaliste et réalisable.

Le Conseil s’est félicité aussi de la décision du roi Mohammed VI de soumettre cette initiative au Conseil de sécurité de l’ONU et de décréter le 31 octobre de chaque année Fête nationale sous le nom «Fête de l’Unité».

Cette position cadre avec le soutien constant et ferme des États du CCG au Royaume du Maroc sous la conduite du roi Mohammed VI et à l’intégrité territoriale du Royaume et sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire.