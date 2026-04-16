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Proche-Orient: l’UE plaide pour un cessez-le-feu entre Israël et le Liban

Kaja Kallas, vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 16/04/2026 à 19h20

VidéoKaja Kallas, vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, a souligné, lors de sa visite de travail jeudi à Rabat, l’importance de l’instauration d’un cessez-le-feu entre Israël et le Liban.

Interrogée à ce sujet à l’issue de ses entretiens avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, la responsable européenne a estimé qu’un cessez-le-feu entre Israël et le Liban «permettra de mettre fin de toute urgence aux hostilités et apportera le soulagement nécessaire aux civils qui ont beaucoup souffert ces dernières semaines».

Kaja Kallas a également émis l’espoir que les deux parties confirmeront ce cessez-le-feu, estimant que celui-ci «doit maintenant être utilisé pour s’éloigner de la violence et créer un espace de négociation pour une paix plus durable».

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 16/04/2026 à 19h20
#Moyen-Orient#Liban#Israël#Guerre#PAIX#UE#Union européenne#Sécurité

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