Guerre au Moyen-Orient: le Pakistan prépare des pourparlers suspendus après les frappes contre le Liban

Des policiers pakistanais montent la garde près de la résidence présidentielle, dans la zone rouge d'Islamabad où sont prévues des négociations cruciales entre représentants américains et iraniens concernant le conflit au Moyen-Orient, le 10 avril 2026. AFP or licensors

Ces frappes israéliennes, les plus meurtrières au Liban depuis le début de la guerre fin février, rendent «les négociations dénuées de sens», a jugé le président iranien Massoud Pezeshkian jeudi.

«La tenue de pourparlers visant à mettre fin à la guerre dépend du respect par les États-Unis de leurs engagements en matière de cessez-le-feu sur tous les fronts, en particulier au Liban», a abondé Esmaeil Baqaei, porte-parole de la diplomatie iranienne, dont les propos sont rapportés par l’agence Isna.

Au moment de l’annonce du cessez-le-feu entre «l’Iran, les États-Unis et leurs alliés», qui entre dans son troisième jour vendredi, le Pakistan, pays médiateur dans ce conflit qui a fait des milliers de morts au Moyen-Orient, avait assuré que la trêve s’appliquait «partout, y compris au Liban». Ce qu’ont ensuite démenti les Israéliens et les Américains.

Sous haute sécurité, Islamabad s’est transformée en ville fantôme: jeudi et vendredi ont été déclarés fériés. L’hôtel de luxe qui doit accueillir les délégations a été vidé de sa clientèle habituelle.

With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.

I warmly welcome the… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

Le vice-président JD Vance doit conduire la délégation américaine au Pakistan pour des discussions samedi sur l’Iran, aux côtés de l’émissaire spécial Steve Witkoff et de Jared Kushner, gendre de Donald Trump, a annoncé la Maison Blanche.

Auprès de NBC News, le président américain s’est dit «très optimiste» quant à la possibilité de conclure un accord de paix, malgré l’écart entre les positions des deux pays.

Trump tells @NBCNews he's 'very optimistic' about Iran peace deal even as ceasefire appears strained https://t.co/snLXd8fxtj — Scott Wong (@scottwongDC) April 9, 2026

Côté iranien, les certitudes sont moindres. Peu après avoir annoncé sur le réseau X l’arrivée d’une délégation iranienne au Pakistan jeudi soir pour les pourparlers, l’ambassadeur d’Iran à Islamabad a supprimé son message. Il avait été publié prématurément, selon les explications d’un fonctionnaire de l’ambassade à l’AFP, qui n’a pas précisé si la délégation iranienne était toujours attendue.

Obstacle supplémentaire, le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif, a qualifié jeudi soir sur X Israël de «diabolique» et de «malédiction sur l’humanité», l’accusant de commettre un génocide au Liban. Un message «honteux», ont rétorqué les services du Premier ministre israélien.

The Prime Minister's Office:



Pakistan Defence Minister’s call for Israel’s annihilation is outrageous. This is not a statement that can be tolerated from any government, especially not from one that claims to be a neutral arbiter for peace. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 9, 2026

Ce message faisait suite aux frappes israéliennes de mercredi, qui ont fait plus de 300 morts et un millier de blessés au Liban, pays entraîné dans le conflit par le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah, en confrontation avec Israël après l’assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei.

L’ONU s’est vivement inquiétée de la poursuite de la campagne israélienne, tandis que Paris, Londres et Ankara ont plaidé pour l’intégration du Liban dans la trêve.

Nouvelles frappes

Tôt vendredi, les sirènes d’alerte ont retenti à travers Israël, y compris à Tel-Aviv, a indiqué l’armée israélienne, après des tirs de roquettes en provenance du Liban.

Le Hezbollah a revendiqué, après minuit, plusieurs frappes de roquettes et de drones, dont deux contre des «regroupements de soldats» de part et d’autre de la frontière entre le Liban et Israël, et une autre contre une ville frontalière en Israël.

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Quelques heures auparavant, dans la soirée de jeudi, le Koweït a fait état d’attaques de drones «visant plusieurs installations vitales», une première dans le Golfe depuis l’annonce de la trêve entre l’Iran et les États-Unis. Les Gardiens de la Révolution iraniens ont assuré vendredi n’avoir tiré aucun missile depuis le cessez-le-feu.

Des pourparlers doivent aussi avoir lieu la semaine prochaine entre le Liban et Israël à Washington, a dit jeudi à l’AFP un responsable américain. Le Hezbollah a rejeté cette initiative.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait annoncé peu auparavant avoir ordonné à son cabinet d’engager des «négociations directes» avec le Liban.

Mais le Liban insiste sur «un cessez-le-feu avant tout début de négociations», a déclaré à l’AFP un responsable libanais ayant requis l’anonymat.

Revendications opposées

Si la venue des Iraniens au Pakistan voisin demeure floue, les contours d’un accord de paix durable le sont tout autant, les deux belligérants affichant des positions opposées sur plusieurs points majeurs.

Ainsi, le chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique a exclu toute restriction du programme d’enrichissement d’uranium, l’une des principales exigences des États-Unis et d’Israël, dans un entretien avec l’agence Isna.

Iran’s nuclear chief said on Thursday that demands by adversaries to limit the country’s uranium enrichment program would fail.



Head of the Atomic Energy Organization of Iran said such calls were “wishful thinking” and could not stop Iran’s nuclear activities.



“No law or… pic.twitter.com/yvcycpjZ9D — Iran International English (@IranIntl_En) April 9, 2026

Dans le détroit d’Ormuz, dont la réouverture constituait pourtant l’une des conditions du cessez-le-feu, le trafic reste nettement perturbé et Donald Trump a accusé jeudi l’Iran de faire du «mauvais boulot» sur ce dossier.

Un pétrolier non iranien, le premier depuis le cessez-le-feu, a ainsi franchi jeudi ce passage maritime essentiel au commerce mondial.

Après l’intense mais bref soulagement apporté par la trêve, la prudence règne sur les marchés, où le prix du pétrole restait jeudi matin sous les 100 dollars le baril.