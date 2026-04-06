Guerre au Moyen-Orient: le Golfe et Israël de nouveau visés, l’Iran promet des représailles «dévastatrices»

Des maisons détruites par une frappe de missile iranienne à Dimona, en Israël, le 22 mars 2026. AFP or licensors

Aux premières heures du 38e jour de la guerre au Moyen-Orient, qui a fait des milliers de morts et ébranlé l’économie mondiale, Téhéran a visé, avec ses missiles et ses drones, Israël, le Koweït et les Émirats arabes unis. L’armée israélienne, de son côté, a annoncé avoir mené une nouvelle série de frappes contre Téhéran.

Dans la capitale iranienne, une université a été ciblée. La frappe a endommagé une installation gazière à proximité, privant une partie de la capitale iranienne de gaz, selon la télévision d’État. Selon les médias iraniens, plusieurs attaques ont aussi visé des quartiers résidentiels de Téhéran.

«Si les attaques contre des cibles civiles se poursuivent, les prochaines phases de nos opérations offensives et de représailles seront bien plus dévastatrices et étendues», a averti le porte-parole du commandement militaire iranien dans un communiqué.

«Les pertes et dégâts (...) seront décuplés», a-t-il mis en garde.

Le conflit, déclenché le 28 février, ne montre aucun signe de désescalade: les frappes se succèdent jour après jour, tout comme les menaces de faire vivre «l’enfer» à l’autre camp.

«Ouvrez le Détroit, espèce de tarés, ou vous vivrez en Enfer - VOUS ALLEZ VOIR!», a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, fixant désormais son ultimatum à «mardi 20H00».

JUST IN: 🇺🇸🇮🇷 President Trump says Iran has until Tuesday at 8:00 PM ET to meet his demands or face destruction of its power plants and bridges. pic.twitter.com/d3WwDuyVfM — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 5, 2026

Imprévisible dans ses annonces, le président américain a prévu une conférence de presse, un format dont il est peu coutumier, à la Maison Blanche lundi à 13H00, heure de Washington (17H00 GMT).

Donald Trump devrait y revenir sur l’opération de sauvetage en Iran d’un aviateur américain, «gravement blessé» selon lui, alors qu’entre deux menaces, il a encore évoqué auprès de médias américains de «bonnes chances» d’un accord avec Téhéran pour cesser les combats.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

President Trump ‌said in an expletive-laden social media post that the United States will target Iran's power plants and bridges on Tuesday if the Strait of Hormuz is not reopened https://t.co/7AVxp7lYO8 pic.twitter.com/USFXB1cvSm — Reuters (@Reuters) April 5, 2026

Le baril à 110 dollars

Estimant avoir atteint les cibles militaires voulues, le président américain menace désormais de s’en prendre aux infrastructures civiles de l’Iran, ponts et centrales électriques en tête, si l’Iran ne rouvre pas entièrement le passage dans le détroit d’Ormuz, voie maritime cruciale pour l’approvisionnement mondial en hydrocarbures.

«Toute notre région va brûler parce que vous insistez pour suivre les ordres de (Benjamin) Netanyahu», le Premier ministre israélien, lui a rétorqué le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf.

1/ Your reckless moves are dragging the United States into a living HELL for every single family, and our whole region is going to burn because you insist on following Netanyahu’s commands.



Make no mistake: You won’t gain anything through war crimes. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 5, 2026

Une rhétorique guerrière qui a nourri les craintes des investisseurs sur le marché du pétrole, au retour de trois jours de pause pascale.

Le prix du baril de Brent comme celui du WTI, les deux principales variétés d’or noir, évoluaient lundi autour du seuil symbolique de 110 dollars le baril.

Ces inquiétudes n’ont été qu’à peine apaisées par la décision de la Russie, de l’Arabie saoudite et de six autres membres de l’Opep+ d’augmenter de nouveau leurs quotas de production à partir de mai.

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Les tensions sur les prix de l’énergie ont des répercussions partout dans le monde. L’Égypte a ainsi imposé un couvre-feu commercial à 21 heures en semaine et à 22 heures le week-end.

«D’habitude, c’est à cette heure-ci que le travail commence», soupire Ali Haggag, un vendeur devant sa boutique de vêtements soudainement silencieuse. «On a l’impression de revivre la période du Covid», dit-il en évoquant le confinement sanitaire de 2020.

Discussions Oman/Iran

En parallèle des menaces et des attaques, des efforts diplomatiques se poursuivent: Oman, situé face à l’Iran de l’autre côté du détroit d’Ormuz, a discuté avec Téhéran de sa réouverture, tandis que le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, s’est entretenu par téléphone avec ses homologues pakistanais et égyptien, qui jouent un rôle de médiateur.

Cependant, la perspective d’un accord entre Américains et Iraniens, «du moins dans les conditions actuelles, est quasi inexistante», a estimé sur X Danny Citrinowicz, analyste en sécurité et ancien expert des services de renseignement israéliens, spécialiste de l’Iran.

Trump’s Iran Ultimatum Has Boxed Him In



The prospect of a negotiated agreement with Iran, at least under current conditions is close to nonexistent. In practical terms, talks are not even underway. And the terms that would make a deal possible from Tehran’s perspective are… https://t.co/E3ngJz0O5P — Danny (Dennis) Citrinowicz ,داني سيترينوفيتش (@citrinowicz) April 5, 2026

Au Liban, autre front qui paie un lourd tribut à la guerre, le Hezbollah pro-iranien a revendiqué de nouveaux tirs de roquettes de l’autre côté de la frontière avec Israël.

Dimanche, Israël a poursuivi le pilonnage de la banlieue sud de Beyrouth, considérée comme un bastion du Hezbollah, une frappe à proximité d’un hôpital ayant fait au moins cinq morts, tandis qu’une autre a tué trois personnes à l’est de la capitale libanaise.