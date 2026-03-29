Guerre au Moyen-Orient: Téhéran frappe des sites industriels clés au Bahreïn et aux Émirats

La fonderie d'Alba, une des plus grandes du monde, à Bahreïn. AFP or licensors

Dans un conflit qui ne donne aucun signe de désescalade, l’Iran et Israël continuent de se bombarder mutuellement dimanche, et plusieurs pays du Golfe font à nouveau état d’attaques iraniennes contre leurs territoires. La veille, les rebelles houthis pro-iraniens du Yémen ont ouvert un nouveau front dans la guerre, en lançant deux attaques contre Israël.

Les Gardiens de la révolution, armée idéologique de l’Iran, ont revendiqué via la radio-télévision d’État Irib des attaques de missiles et de drones qui ont endommagé samedi les usines d’Aluminium Bahrain (Alba) et Emirates Global Aluminium (EGA).

La fonderie d’Alba, l’une des plus grandes du monde, avait déjà annoncé le 15 mars la fermeture de 19% de ses capacités de production pour faire face aux perturbations d’approvisionnement dues au verrouillage par l’Iran du détroit stratégique d’Ormuz.

Elle a confirmé dimanche que deux de ses employés avaient été légèrement blessés dans l’attaque iranienne, et a indiqué être en train d’évaluer l’étendue des dégâts dans son usine.

🇧🇭🇮🇷🇮🇱 Retaliation pattern continues.



Bahrain ALBA aluminum smelter hit by Iranian missiles. Two workers injured.



Follows UAE strike.



Israel hit Iran steel plants. Iran targeted Gulf metals.



Gulf water desalination at risk. pic.twitter.com/nBObR9jlzE — Usman Goraya (@MrHunny01) March 29, 2026

Samedi, EGA avait pour sa part annoncé que son usine d’Al Taweelah, à Abou Dhabi, l’un de ses deux sites aux Émirats, avait subi «d’importants dégâts» lors d’une attaque qui avait fait six blessés.

Menaces contre les universités

Ces deux entreprises, «grâce aux investissements et aux participations de sociétés américaines, jouent un rôle important dans l’approvisionnement des industries militaires de l’armée américaine», ont affirmé les Gardiens de la révolution.

Ils ont déclaré avoir agi en représailles à des attaques américano-israéliennes contre des infrastructures industrielles en Iran.

🇮🇷 IRGC:



▪️In response to the criminal actions of the American-Zionist enemy aimed at destroying our country's industrial infrastructure from the territories of the countries on the southern coast of the Persian Gulf, fighters of the aerospace and naval forces of the Islamic… pic.twitter.com/K2N1iGlXGD — Sprinter Press (@SprinterPress) March 28, 2026

Les Gardiens ont également menacé dimanche de frapper les universités américaines au Moyen-Orient, en représailles à des frappes qui ont, selon eux, endommagé deux universités en Iran.

De nombreuses universités américaines possèdent des campus dans les pays du Golfe, comme l’université Texas A&M, implantée au Qatar, ou encore la New York University, aux Émirats arabes unis.

Les tirs de missiles et de drones continuent dimanche dans toute la région. À Téhéran, un journaliste de l’AFP a entendu deux puissantes explosions depuis le nord de la capitale.

Lire aussi : Guerre au Moyen-Orient: Téhéran cible encore les pays du Golfe, explosions à Bahreïn

En Israël, l’armée a, comme au cours des nuits précédentes, fait état de missiles iraniens se dirigeant vers son territoire, et demandé aux populations des zones visées de se mettre à l’abri. Les alertes ont été levées peu de temps plus tard.

Le Koweït et les Émirats arabes unis ont également signalé des attaques de drones et de missiles dimanche à l’aube.

Les efforts diplomatiques se multiplient ces derniers jours pour tenter de mettre fin à la guerre, et des responsables turcs, pakistanais, égyptiens et saoudiens doivent se réunir dimanche et lundi à Islamabad pour des «discussions approfondies».

Les ministres des Affaires étrangères du Pakistan, Arabie saoudite, Egypte et Turquie se réuniront dimanche et lundi à Islamabad pour évoquer la guerre au Moyen-Orient, a annoncé samedi le gouvernement pakistanais. https://t.co/zHfIxh722J — L'Orient-Le Jour (@LOrientLeJour) March 28, 2026

Les spéculations vont bon train, cependant, sur le déploiement de troupes américaines sur le territoire iranien.

Spéculations sur une opération terrestre

Selon le Washington Post, qui a cité samedi des responsables américains, le Pentagone se prépare à des opérations de plusieurs semaines sur le terrain en Iran.

De telles opérations n’iraient pas jusqu’à une invasion à grande échelle de l’Iran, ont souligné les responsables américains sous couvert de l’anonymat, mais impliqueraient plutôt des raids en territoire iranien par les forces spéciales et d’autres soldats.

L’armée américaine a annoncé samedi l’arrivée au Moyen-Orient du Tripoli, un navire d’assaut amphibie à la tête d’un groupe naval comprenant «quelque 3.500» marins et soldats du corps des Marines.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

Ces derniers jours, plusieurs médias américains ont également rapporté que Donald Trump envisageait d’envoyer prochainement au moins 10.000 militaires au Moyen-Orient.

Dans une interview à un podcast diffusé samedi, le vice-président américain JD Vance a affirmé que les États-Unis avaient «atteint tous leurs objectifs militaires» en Iran, mais qu’il était nécessaire que la guerre continue «encore un peu de temps» pour empêcher qu’elle ne recommence dans deux ans.

Samedi, les Houthis du Yémen avaient revendiqué deux attaques en quelques heures contre Israël, marquant l’entrée de ces rebelles alliés de Téhéran dans le conflit au Moyen-Orient.

Alors que le trafic maritime mondial est fortement perturbé par le blocage du détroit d’Ormuz par l’Iran, l’entrée des Houthis dans le conflit pourrait encore aggraver la situation: le groupe avait mené de nombreuses attaques contre les navires commerciaux en mer Rouge entre 2023 et 2025, pendant la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.