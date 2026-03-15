Guerre au Moyen-Orient: le Roi s’entretient au téléphone avec le président des Émirats

Au cours de cet échange téléphonique, les deux chefs d’État ont examiné les derniers développements au Moyen-Orient ainsi que leurs graves implications pour la sécurité et la stabilité régionales et internationales, rapporte l’agence de presse émiratie WAM.

L’entretien téléphonique a également porté sur les attaques iraniennes continues visant les Émirats arabes unis et plusieurs pays de la région.

Le roi Mohammed VI a renouvelé la condamnation par le Maroc de ces attaques, qui constituent une violation de la souveraineté et des conventions internationales, et a réaffirmé la solidarité du Maroc avec les Émirats arabes unis dans toutes les mesures qu’ils prennent pour protéger leur sécurité et leurs citoyens, ajoute la même source.

Le président émirati a de son côté remercié le roi Mohammed VI pour le soutien apporté par le Maroc aux Émirats arabes unis.

Les deux dirigeants ont également appelé à mettre le dialogue et la diplomatie au cœur des efforts pour préserver la sécurité, maintenir la stabilité et garantir le bien-être des populations de la région.