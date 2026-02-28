Politique

Attaques iraniennes: le roi Mohammed VI réaffirme le soutien du Maroc aux pays du Golfe

Le Roi Mohammed VI.

Le roi Mohammed VI.

Le roi Mohammed VI a réaffirmé, samedi, le soutien indéfectible du Maroc aux pays du Golfe, à l’occasion de plusieurs appels téléphoniques avec les dirigeants des Émirats arabes unis, de Bahreïn, d’Arabie saoudite et du Qatar, après des agressions visant leur souveraineté, soulignant que leur sécurité fait partie intégrante de celle du Royaume.

Voici le communiqué du Cabinet royal:

«Sa majesté le roi Mohammed VI, que dieu l’assiste, a eu, ce samedi, plusieurs appels téléphoniques avec ses frères leurs majestés et leurs altesses. Il s’agit de son altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, président de l’État des Émirats arabes unis, de sa majesté le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, souverain du Royaume de Bahreïn, de son altesse royale le prince Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier du Royaume d’Arabie saoudite, président du Conseil des ministres, et de son altesse cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, émir de l’État du Qatar.

Au cours de ces appels, Sa majesté le Roi, que Dieu le glorifie, a réaffirmé la ferme condamnation par le Royaume du Maroc des agressions abjectes ayant visé la souveraineté de ces États frères et la sécurité de leurs territoires, ainsi que le soutien de Sa majesté et son plein appui à ces pays dans toutes les mesures légitimes qu’ils jugent appropriées pour la préservation de leur sécurité et de la quiétude de leurs citoyens.

Partant des liens fraternels ancrés et de la solidarité constante qui unit le Royaume du Maroc à ces États frères, Sa majesté le Roi a insisté sur le fait que la sécurité et la stabilité des pays du Golfe arabe font partie intégrante de la sécurité et de la stabilité du Royaume du Maroc, et que toute atteinte à leur sécurité constitue une agression grave et inacceptable et une menace directe pour la stabilité de la région».

