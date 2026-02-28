International

Frappes en Iran: «il y a de nombreux signes» que Ali Khamenei a été tué, annonce Benjamin Netanyahu

L'ayatollah Ali Khamenei, Guide suprême d'Iran. AFP or licensors

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé lors d’une allocution télévisée qu’«il y a de nombreux signes» laissant penser que le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué lors de l’attaque conjointe américano-israélienne menée samedi à Téhéran.

Par Le360 (avec AFP)
Le 28/02/2026 à 19h30

Il y a de «nombreux signes» que le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué samedi dans l’attaque conjointe américano-israélienne sur l’Iran, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d’une allocution télévisée.

«Ce matin, nous avons détruit dans une attaque surprise le complexe du tyran Khamenei au coeur de Téhéran» et «il y a de nombreux signes que ce tyran n’est plus», a déclaré Benjamin Netanyahu.

Deux télévisions israéliennes ont rapporté qu’une «photo du corps» du guide suprême iranien Ali Khamenei, selon elles tué dans l’attaque américano-israélienne sur l’Iran, a été montrée au président américain Donald Trump et au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

«De hauts responsables israéliens ont été informés de l’élimination de Khamenei. Son corps a été retiré des décombres de son complexe», a rapporté la chaîne publique KAN. Selon la chaîne 12, «une photo du corps a été montrée a Netanyahu et à Trump».

#Iran#Ali Khamenei

