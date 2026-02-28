Frappes américaines et israéliennes en Iran: Trump lance l’opération «Fureur épique», Téhéran riposte

Le président américain, qui passe le week-end en Floride, a annoncé par un message vidéo le début de l’opération «Fureur épique» - le nom a été dévoilé par le Pentagone.
«Nous allons réduire à néant leur marine (...) Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant des menaces imminentes venues du régime iranien», a-t-il justifié.
Donald Trump a appelé à un renversement des autorités iraniennes. «L’heure de votre liberté est à portée de main», a-t-il lancé au peuple iranien.
«Lorsque nous aurons fini, emparez-vous du pouvoir», a-t-il encore dit, en affirmant: «Ce sera probablement votre seule chance en plusieurs générations.»
Donald Trump les a aussi avertis que l’opération en cours serait de grande ampleur: «Restez à l’abri. Ne quittez pas vos maisons. Il est très dangereux de sortir. Des bombes vont tomber partout.»
Le chef de l’État s’est aussi adressé à son propre pays: «De courageux héros américains pourraient laisser leurs vies et nous pourrions avoir des pertes.» Donald Trump se présente volontiers en pacificateur et a souvent critiqué les guerres lancées par les États-Unis dans le passé.
«Ils n’auront jamais d’arme nucléaire», a encore dit Donald Trump samedi à propos des dirigeants iraniens, assurant que Téhéran avait «rejeté toutes les occasions» de renoncer à la bombe atomique dans les discussions menées avec les États-Unis.
Selon lui, l’Iran tentait de reconstruire son programme nucléaire après les frappes de juin dernier et voulait «développer des missiles à longue portée» qui auraient été, à terme, capables d’atteindre le territoire américain.
«Aux membres des Gardiens de la révolution islamique, aux forces armées, et à toute la police, je dis aujourd’hui que vous devez déposer les armes et avoir une immunité totale ou, dans le cas contraire, faire face à une mort certaine», a-t-il menacé.
Donald Trump a jugé que l’Iran s’était rendu coupable de «terrorisme de masse» à plusieurs reprises depuis la révolution islamique de 1979 et a asséné: «Nous ne le tolérerons plus.»
L’Iran répondra «fermement» aux frappes américaines et israéliennes
L’Iran a déclaré samedi qu’il répondrait «fermement» aux frappes israéliennes et américaines lancées sur son territoire quelques jours après une troisième session de négociations portant sur son programme nucléaire.
«Les forces armées de la République islamique répondront fermement aux agresseurs», a averti le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant que l’Iran avait fait «tout le nécessaire pour éviter la guerre».
«De même que nous étions prêts à négocier, nous sommes aujourd’hui plus que jamais préparés à défendre la nation iranienne», a-t-il ajouté.
Ce samedi, des explosions ont été entendues en Israël, au Qatar, à Abou Dhabi, au Koweït et à Bahreïn.
L’Arabie saoudite a condamné les attaques iraniennes visant ses voisins, a indiqué un communiqué.
«Le royaume condamne fermement et dénonce avec la plus grande vigueur l’agression brutale de l’Iran et la violation flagrante de la souveraineté des Émirats arabes unis, du Bahreïn, du Qatar, du Koweït et de la Jordanie», précise le communiqué. Cependant, le texte ne mentionne pas de tirs iraniens visant l’Arabie saoudite.
Des vols annulés
En réaction à ces annonces, la compagnie aérienne indienne Air India a annoncé samedi suspendre tous ses vols vers le Moyen-Orient après les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran.
«En raison de la situation au Moyen-Orient, tous les vols d’Air India vers toutes les destinations au Moyen-Orient sont suspendus», a annoncé la compagnie dans un message sur le réseau social X.
La compagnie aérienne suisse Swiss a, quant à elle, annoncé suspendre ses vols de et vers Tel-Aviv jusqu’au 7 mars, après les frappes israéliennes et américaines sur l’Iran.
«En raison des développements actuels au Moyen-Orient, Swiss suspend ses vols à destination et en provenance de Tel-Aviv jusqu’au 7 mars inclus. Au total, 14 vols dans les deux sens sont concernés», indique la compagnie dans un communiqué.
«Compte tenu de la fermeture de plusieurs espaces aériens liée à la situation actuelle, nous avons également décidé d’annuler les vols prévus aujourd’hui et demain entre Zurich et Dubaï», a-t-elle ajouté.