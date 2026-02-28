Frappes américaines et israéliennes en Iran: Trump lance l’opération «Fureur épique», Téhéran riposte

Un panache de fumée s’élève au-dessus de Téhéran après une explosion signalée le 28 février 2026. AFP or licensors

Le président américain, qui passe le week-end en Floride, a annoncé par un message vidéo le début de l’opération «Fureur épique» - le nom a été dévoilé par le Pentagone.

President Donald J. Trump on the United States military combat operations in Iran: pic.twitter.com/LimJmpLkgZ — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

«Nous allons réduire à néant leur marine (...) Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant des menaces imminentes venues du régime iranien», a-t-il justifié.

Donald Trump a appelé à un renversement des autorités iraniennes. «L’heure de votre liberté est à portée de main», a-t-il lancé au peuple iranien.

"Ils n'auront jamais l'arme nucléaire," a dit le président américain Donald #Trump dans un message enregistré pour annoncer l'opération militaire baptisée "Fureur épique" contre l'#Iran ce samedi pic.twitter.com/oztaJPeEJk — FRANCE 24 (@FRANCE24) February 28, 2026

«Lorsque nous aurons fini, emparez-vous du pouvoir», a-t-il encore dit, en affirmant: «Ce sera probablement votre seule chance en plusieurs générations.»

Donald Trump les a aussi avertis que l’opération en cours serait de grande ampleur: «Restez à l’abri. Ne quittez pas vos maisons. Il est très dangereux de sortir. Des bombes vont tomber partout.»

Le chef de l’État s’est aussi adressé à son propre pays: «De courageux héros américains pourraient laisser leurs vies et nous pourrions avoir des pertes.» Donald Trump se présente volontiers en pacificateur et a souvent critiqué les guerres lancées par les États-Unis dans le passé.

«Ils n’auront jamais d’arme nucléaire», a encore dit Donald Trump samedi à propos des dirigeants iraniens, assurant que Téhéran avait «rejeté toutes les occasions» de renoncer à la bombe atomique dans les discussions menées avec les États-Unis.

Selon lui, l’Iran tentait de reconstruire son programme nucléaire après les frappes de juin dernier et voulait «développer des missiles à longue portée» qui auraient été, à terme, capables d’atteindre le territoire américain.

«Aux membres des Gardiens de la révolution islamique, aux forces armées, et à toute la police, je dis aujourd’hui que vous devez déposer les armes et avoir une immunité totale ou, dans le cas contraire, faire face à une mort certaine», a-t-il menacé.

Donald Trump a jugé que l’Iran s’était rendu coupable de «terrorisme de masse» à plusieurs reprises depuis la révolution islamique de 1979 et a asséné: «Nous ne le tolérerons plus.»

L’Iran répondra «fermement» aux frappes américaines et israéliennes

L’Iran a déclaré samedi qu’il répondrait «fermement» aux frappes israéliennes et américaines lancées sur son territoire quelques jours après une troisième session de négociations portant sur son programme nucléaire.

🔴 De la fumée s'élève au centre de #Téhéran alors que les #ÉtatsUnis et #Israël frappent le pays.



L'#Iran a riposté par des tirs de missiles et de drones visant notamment Jérusalem et des bases américaines de la région.



🔗Suivez notre direct sur ici https://t.co/l01SXnV8m2 pic.twitter.com/zZeX906qeb — FRANCE 24 (@FRANCE24) February 28, 2026

«Les forces armées de la République islamique répondront fermement aux agresseurs», a averti le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant que l’Iran avait fait «tout le nécessaire pour éviter la guerre».

The Iranians have started responding with missile fire against Israel. pic.twitter.com/d7zBCnueHE — Trey Yingst (@TreyYingst) February 28, 2026

«De même que nous étions prêts à négocier, nous sommes aujourd’hui plus que jamais préparés à défendre la nation iranienne», a-t-il ajouté.

Ce samedi, des explosions ont été entendues en Israël, au Qatar, à Abou Dhabi, au Koweït et à Bahreïn.

#BREAKING Loud explosions heard in Riyadh: AFP correspondents pic.twitter.com/LkUQm8ztQ3 — AFP News Agency (@AFP) February 28, 2026

L’Arabie saoudite a condamné les attaques iraniennes visant ses voisins, a indiqué un communiqué.

«Le royaume condamne fermement et dénonce avec la plus grande vigueur l’agression brutale de l’Iran et la violation flagrante de la souveraineté des Émirats arabes unis, du Bahreïn, du Qatar, du Koweït et de la Jordanie», précise le communiqué. Cependant, le texte ne mentionne pas de tirs iraniens visant l’Arabie saoudite.

Des vols annulés

En réaction à ces annonces, la compagnie aérienne indienne Air India a annoncé samedi suspendre tous ses vols vers le Moyen-Orient après les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran.

«En raison de la situation au Moyen-Orient, tous les vols d’Air India vers toutes les destinations au Moyen-Orient sont suspendus», a annoncé la compagnie dans un message sur le réseau social X.

#TravelAdvisory



In view of the developing situation in parts of the Middle East, all Air India flights to all destinations in the Middle East have been suspended. We remain committed to maintaining the highest standards of safety for our passengers and crew. We will continue to… — Air India (@airindia) February 28, 2026

La compagnie aérienne suisse Swiss a, quant à elle, annoncé suspendre ses vols de et vers Tel-Aviv jusqu’au 7 mars, après les frappes israéliennes et américaines sur l’Iran.

«En raison des développements actuels au Moyen-Orient, Swiss suspend ses vols à destination et en provenance de Tel-Aviv jusqu’au 7 mars inclus. Au total, 14 vols dans les deux sens sont concernés», indique la compagnie dans un communiqué.

«Compte tenu de la fermeture de plusieurs espaces aériens liée à la situation actuelle, nous avons également décidé d’annuler les vols prévus aujourd’hui et demain entre Zurich et Dubaï», a-t-elle ajouté.